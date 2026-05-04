Microsoft lancia un agente AI su Word che rivede i contratti

Microsoft ha lanciato un agente AI su Word pensato specificamente per i team legali. Legal Agent analizza le revisioni, segnala rischi e responsabilità e tiene traccia delle trattative. Non si tratta di un assistente generico che tenta di interpretare il linguaggio giuridico, ma di un sistema progettato per seguire procedure strutturate modellate sulla pratica legale.

Legal Agent su Word: l’AI di Microsoft per i team legali

Il team che lo ha costruito non è nato dentro Microsoft. L’azienda ha assunto mesi fa un gruppo di ingegneri e specialisti AI da Robin AI, una startup che lavorava su un sistema di revisione contrattuale AI ed è fallita. Il prodotto è morto, ma le persone hanno trovato casa a Redmond, e il loro lavoro è diventato Legal Agent.

Legal Agent lavora su documenti Word esistenti, come contratti, accordi, documenti con revisioni. Rivede i contratti clausola per clausola confrontandoli con un manuale, spiega Sumit Chauhan, corporate vice president del gruppo Office. Identifica rischi e obblighi nei documenti. Gestisce compiti ben definiti, come la revisione contrattuale standardizzata.

Non è progettato per il ragionamento legale creativo, non scrive argomentazioni o strategie. È pensato per il lavoro di revisione che porta via molte ore ai team legali, come leggere ogni clausola, confrontarla con gli standard dell’azienda, segnalare le deviazioni.

Disponibilità

Legal Agent è disponibile per i membri del programma Frontier di Microsoft negli USA, lo stesso programma che dà accesso anticipato al Copilot agentico su Outlook. Fa parte dello sforzo più ampio di portare funzionalità agentiche su Word, dove Copilot Agent Mode è già in fase di roll out.

La revisione contrattuale è uno dei casi d’uso più promettenti per l’AI nel settore legale, ma è anche uno dei più delicati: un errore in un contratto può costare milioni. Microsoft dice che Legal Agent segue workflow strutturati, invece di affidarsi a modelli AI generici per interpretare i prompt. Se i team legali si fideranno davvero è un’altra questione.