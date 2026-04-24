Agent Mode di Copilot modifica documenti e fogli Excel da solo

Per due anni, Copilot su Office è stato un assistente passivo, rispondeva alle domande, ma senza modificare il documento. Ad esempio, si poteva chiedere: cosa c’è in questa tabella? ma non rifai questa tabella.

Microsoft lo ammette esplicitamente: Quando abbiamo lanciato Copilot, i modelli fondamentali non erano abbastanza potenti per usare Copilot per comandare le applicazioni , dice Sumit Chauhan, corporate vice presidente del gruppo Office.

Adesso lo sono, o almeno, Microsoft crede che lo siano abbastanza. Il nuovo Agent Mode trasforma Copilot da osservatore a operatore: modifica documenti, inserisce formule in Excel, aggiorna presentazioni PowerPoint. Il gigante di Redmond lo chiama “vibe working“.

Cosa fa Agent Mode

Su Word, Copilot segue comandi complessi e multi-step direttamente nel documento, non suggerisce cosa fare, lo fa. Su Excel aggiunge formule, crea tabelle, elabora i dati. su PowerPoint, aggiorna presentazioni esistenti con informazioni fresche mantenendo lo stile del template aziendale.

Una barra laterale mostra in tempo reale ogni passaggio che Copilot sta eseguendo sul documento. È possibile guardare l’AI mentre lavora, che è utile per capire cosa sta facendo.

Nell’ultimo anno, i modelli hanno fatto progressi significativi nel seguire le istruzioni, nel ragionamento e nella qualità complessiva, e ora sono migliori nel gestire modifiche multi-step in modo affidabile senza perdere l’intento dell’utente , dice Chauhan.

Se è vero, Agent Mode è il Copilot che Microsoft avrebbe voluto lanciare nel 2023 ma non poteva. Se non è del tutto vero, sarà solo un altro capitolo della saga di Copilot che non mantiene le promesse.

Disponibilità

Agent Mode è ora l’esperienza predefinita per gli abbonati Microsoft 365 Copilot e Microsoft 365 Premium. Disponibile anche per i piani Microsoft 365 Personal e Family.