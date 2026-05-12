Basta compiacenza, il prompt che rende l'AI finalmente utile

Il problema dell’intelligenza artificiale è che è troppo gentile, e non in senso buono. Dà ragione anche quando non dovrebbe, ad esempio quando si propone un’idea mediocre e la definisce interessante, anche se non lo è affatto. Oppure si presenta un progetto pieno di falle e suggerisce come migliorarlo, senza dire che forse andava ripensato da zero.

È una trappola confortevole, l’AI fa sentire intelligenti, preparati, a buon punto. Ma sentirsi sulla strada giusta e esserlo sono due cose completamente diverse. E un assistente che dice sempre quello che si vuole sentire non è veramente utile. Ecco come cambiare radicalmente la qualità delle conversazioni con l’AI, dandole il permesso esplicito di non essere d’accordo.

Il prompt che disattiva la compiacenza dell’AI

Prompt da provare: Comportati come un critico riflessivo, non come qualcuno che cerca di compiacermi. Se il mio ragionamento è debole, incompleto o distorto, dimmelo direttamente e spiega perché.

Una frase. Nessuna struttura complessa, solo un’istruzione chiara che cambia il tono dell’intera conversazione. Il prompt, invece di rinforzare automaticamente le proprie idee, l’AI inizia a mettere in discussione le ipotesi, a individuare falle logiche, a segnalare elementi mancanti e mettere in luce possibili pregiudizi emotivi, e far emergere rischi che non erano stati considerati. Non diventa ostile, piuttosto onesta, ed è una qualità preziosa.