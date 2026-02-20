Google AI Mode: AGCOM invierà segnalazione all'UE

Durante il convegno “Epistemia, conoscenza, AI e società” organizzato dall’Università La Sapienza di Roma, Giacomo Lasorella (Presidente di AGCOM) ha comunicato che verrà inviata una segnalazione alla Commissione europea su AI Mode, la funzionalità integrata da Google nel suo motore di ricerca. L’accusa è quella di ostacolare il diritto di accesso all’informazione e ovviamente di causare un diminuzione del traffico verso i siti dei giornali.

Segnalazione su reclamo della FIEG?

Quattro mesi fa, la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ha presentato un formale reclamo contro Google all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in quanto AI Overview e AI Mode violerebbero il Digital Services Act (DSA). Le due funzionalità, disponibili in Italia da marzo e ottobre 2025 rispettivamente, permettono di ottenere riassunti delle news nel motore di ricerca, quindi gli utenti non visitano più i siti web da cui sono prelevate.

All’inizio di dicembre 2025, la Commissione europea ha avviato un’indagine su AI Overview e AI Mode sulla base delle norme antitrust. Durante il suo intervento al convegno, il Presidente di AGCOM ha dichiarato:

Sull’AI Mode di Google stiamo per fare una segnalazione alla Commissione europea, è un caso evidente di impatto sull’informazione. C’è il rischio di compressione della libertà informativa e del diritto dei cittadini di accedere a più fonti di informazioni sancito dall’articolo 3 dell’European Freedom Act.

Non sembra quindi una segnalazione correlata al reclamo della FIEG. Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google in Italia (presente al convegno), ha respinto le accuse al mittente:

AI Overview e AI Mode sono una naturale evoluzione del motore di ricerca, stiamo migliorando il modo precedente di fare ricerca non l’accesso all’informazione. Non credo che per l’AI le persone smettano di leggere i giornali, sarebbe preoccupante se lo facessero.

Il dirigente ha inoltre aggiunto che le persone cercano di più da quando ci sono AI Overview e AI Mode, quindi c’è più traffico fuori da Google. In pratica, Google ritiene che le visite ai siti di informazione non siano diminuiti per colpa dell’intelligenza artificiale.