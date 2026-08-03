Nuovi rincari per Xbox Series X: perché in Europa si paga di più?

La Xbox Series X con lettore disco costava 499,99 euro al lancio. Poi il prezzo è salito a 599,99 euro. Dal 1° agosto costa 799,99 euro. In meno di sei anni, il prezzo è aumentato del 60%. La versione digitale è passata da 549,99 a 749,99 euro. E la Series S da 512 GB, la console “economica”, è passata da 299,99 a 499,99 euro.
Gli aumenti non hanno risparmiato né il Regno Unito né gli Stati Uniti. Tuttavia, è il mercato europeo a registrare i rincari più pesanti.
La crisi dei componenti colpisce Xbox
L’intera industria dell’elettronica di consumo sta lottando con l’attuale crisi dei componenti, ma gli effetti si fanno sentire sulle console, ha detto Microsoft a giugno. La crisi della RAM, con Samsung che ha aumentato i prezzi del 90% e poi del 50% dall’inizio dell’anno, colpisce anche le console. I tre produttori di memoria (Samsung, Micron, SK Hynix) hanno riorientato la produzione verso la memoria HBM per i data center AI, e hanno ridotto l’offerta di DRAM consumer.
Microsoft ha anche rimosso una delle opzioni di storage dalla vendita.
Nonostante i rincari, gli insider sostengono che Microsoft venda ancora le console in forte perdita. Il modello di business delle console è sempre stato questo: vendere l’hardware sotto costo e recuperare con giochi, abbonamenti e servizi. Ma quando il costo dei componenti aumenta del 60% e il prezzo di vendita segue, il margine negativo resta, e il consumatore paga di più per la stessa esperienza.
I prezzi aumenteranno ancora…
C’è una buona probabilità che i prezzi aumentino ancora. La crisi dei componenti non mostra segni di miglioramento, e i data center AI continuano ad assorbire la produzione di memoria e chip che un tempo andava ai dispositivi consumer.
Oggi una Xbox Series X a 800 euro compete con un PC gaming entry-level. Ma a quale prezzo i giocatori smetteranno di comprare console e passeranno al PC, dove non c’è abbonamento obbligatorio e i giochi costano meno?