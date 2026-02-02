Elon Musk ha trasformato Grok in un porn generator

Il Washington Post ha scoperto che l’ordine di eliminare le restrizioni di Grok è arrivato direttamente da Elon Musk. I dipendenti di xAI dovevano addestrare il modello AI con materiale sessuale, violento e offensivo. Lo scopo era quello di incrementare il numero di utenti ai danni della concorrenza. Oggi è stata annunciata la versione 1.0 di Grok Imagine che consente di generare video di maggiore qualità.

Grok continua a spogliare le persone

In base alle testimonianze di ex dipendenti e ai documenti visti dai giornalisti del Washington Post, Musk ha espressamente chiesto di lavorare su materiale sessualmente esplicito e violento. Nella comunicazione ricevuta dai dipendenti era specificato che i contenuti potevano essere inquietanti, traumatizzanti o causare stress psicologico.

Sono state quindi eliminate le restrizioni e Grok ha iniziato a generare immagini e video sessualizzati. Musk non ha considerato gli avvertimenti interni sui potenziali gravi rischi legali ed etici derivanti dalla produzione di tali contenuti. Quando i tool di editing sono stati integrati in X a dicembre, gli utenti hanno sfruttato la nuova capacità del chatbot per creare e pubblicare contenuti sessuali (oltre 3 milioni, secondo la stima del CCDH).

Il piano di Musk ha funzionato. L’app Grok per iOS non era nella top 10. Attualmente occupa il sesto posto negli Stati Uniti tra le app gratuite e il terzo posto tra le app di produttività (dietro ChatGPT e Gemini).

Le nuove restrizioni, annunciate a metà gennaio, si applicano solo all’account Grok su X. In base ai test effettuati da The Verge, il chatbot continua a generare immagini sessualizzate tramite l’interfaccia su X, la versione web e le app, anche senza abbonamento.

Oggi è stata annunciato Grok Imagine 1.0 che permette di generare video a risoluzione 720 fino a 10 secondi. xAI ha pubblicato un video di esempio. Senza nessuna efficace restrizioni, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.

In diversi paesi sono state avviate indagini nei confronti di X e xAI, tra cui Europa, Regno Unito e Francia. L’accesso a Grok era stato bloccato in Malesia, Filippine e Indonesia, ma è stato ripristinato con l’obbligo di rispettare le leggi locali.

Alcune organizzazioni non-profit statunitensi hanno chiesto il ban di Grok. Da maggio 2025 è in vigore una legge (Take It Down Act) che prevede sanzioni e prigione se i deepfake sessuali non vengono rimossi entro 48 ore dalla segnalazione, ma non è stata ancora applicata.