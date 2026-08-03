Windows 7 Remastered è il sistema operativo che vorrei

Chi ha avuto modo di trascorrere qualche anno in compagnia di W7 sul proprio PC lo ricorda come uno dei migliori sistemi operativi mai confezionati da Microsoft. Arrivava dopo l’esperienza disastrosa del predecessore Vista. Fare di meglio non era poi così difficile, ma andò oltre le aspettativa in termini di stabilità ed esperienza d’uso. E se tornasse? Chiariamo subito che Windows 7 Remastered è un concept, un esercizio di stile, non lo vedremo in esecuzione sui nostri schermi. Purtroppo.

Il concept su YouTube: Windows 7 Remastered

L’autore è ancora una volta AR 4789, che sul proprio canale YouTube ha già proposto in passato video simili con protagonisti Windows Classic Remastered, Windows 12 e Windows 12 Mobile. In questo caso, l’interfaccia è stata resa più moderna con l’impiego del Fluent Design, effetti di trasparenza e angoli arrotondati messi un po’ ovunqu. Torna poi il pulsante Start nella sua forma classica a cerchio e anche il logo dell’OS è stato svecchiato. Ecco di seguito il risultato.

Da notare l’icona del browser, a metà strada tra quella di Internet Explorer e dell’attuale Edge. Altri elementi che vale la pena segnalare sono Esplora file e la ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale, ormai immancabile. Via poi il pannello di controllo di un tempo, per un’integrazione completa con le impostazioni. E spazio ai Gadget, qualcosa di simile all’evoluzione degli widget.

W7 è stato lanciato nell’ormai lontano 2009 e abbandonato ufficialmente nel 2020 dal gruppo di Redmond. Ciò nonostante, sono ancora in tanti ad averlo installato sul proprio PC, esponendosi a rischi non indifferenti per quanto riguarda la sicurezza, a tal punto che Mozilla si è vista costretta a estendere di nuovo il supporto per Firefox fino all’agosto di quest’anno. Secondo quanto riportano i dati di StatCounter (comunque da prendere con le pinze per la metodologia di analisi), è ancora presente sull’1,01% dei computer in circolazione.