Windows Classic Remastered è l'OS che non avremo mai (ahimè)

Il suono di avvio di W95, creato da quel genio eclettico di Brian Eno e da poco entrato a far parte della storia USA, apre il video dedicato a Windows Classic Remastered. E subito dopo qualche secondo si trasforma in qualcos’altro, un remix in stile techno o dance con tinte new wave. È un mix anche il sistema operativo in questione che, purtroppo, in realtà non esiste.

Effetto nostalgia: Windows Classic Remastered

Il solito canale AR 4789 su YouTube, già autore di piccole gemme come i concept di Windows 12 e Windows 12 Mobile, ha colpito ancora. Questa volta lo ha fatto però guardando al passato, pescando qua e là elementi dei vecchi OS di casa Microsoft e mettendoli assieme in una sorta di collage. Qui sotto il risultato. Per chi ha qualche primavera alle spalle, l’effetto nostalgia è garantito.

All’interno di Windows Classic Remastered convivono le anime del già citato W95, del successore W98, dell’immortale XP, di W10 che sta per giungere al termine del proprio ciclo viale e dell’attuale 11. Non c’è spazio per Copilot, né per quelle funzionalità di intelligenza artificiale oggi fin troppo presenti sui nostri monitor: bentornato Clippy, la graffetta sempre pronta ad aiutare l’utente (o a infastidirlo, a seconda dei punti di vista).

Sfortunatamente, come già scritto si tratta di un concept. Nessuna ISO da scaricare o installare. La versione CR del sistema operativo rimarrà confinata nei sei minuti del video pubblicato da AR 4789.

A proposito, quanto è immortale XP?

Abbiamo appena etichettato Windows XP come immortale, ma quanti lo usano realmente ancora? Decisamente non pochi. Stando alle nuove statistiche aggiornate di StatCounter, lo 0,43% degli utenti PC che fanno affidamento sul sistema operativo hanno ancora installato questa versione, lanciata nel 2001. Una quota che potrebbe sembrare irrisoria, ma che assume tutto un altro significato se la si rapporta all’enorme volume di computer a livello globale e al fatto che, nell’ultimo anno, è cresciuta dello 0,04%. Eterno.