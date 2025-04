Windows 95: il suono di avvio è un pezzo di storia USA

Il suono di avvio di Windows 95 è entrato a far parte del National Recording Registry, come annunciato dalla Library of Congress. Quel breve file audio che ha accompagnato il boot dei computer dalla seconda metà degli anni ’90 al nuovo millennio è stato selezionato tra i suoni dell’America , che ne rappresentano la storia e la cultura .

La consacrazione del suono di avvio di Windows 95

Per chi non ha avuto la possibilità di ascoltarlo in presa diretta, ai tempi d’oro dell’era PC, magari per ragioni anagrafiche, eccolo in streaming. Purtroppo (o per fortuna), il sottoscritto lo ricorda bene, riprodotto dagli altoparlanti collegati a un Pentium 133 con monitor 15 pollici, rigorosamente a tubo catodico.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/42/The_Microsoft_Sound_%28Windows_95%29.wav

Quello che accompagnava Windows 95 all’avvio non era un suono qualunque, ma d’autore. Mark Malamud ed Erik Gavriluk, all’epoca designer del gruppo di Redmond, chiesero a Brian Eno di comporlo. Non uno qualunque, ma il membro dei Roxy Music nonché padre della musica ambient. Nacque così The Microsoft Sound.

L’ispirazione mi è venuta in un momento in cui ero completamente a corto di idee. Lavoravo alla mia musica da un po’ ed ero piuttosto perso, in realtà. E apprezzavo molto che qualcuno venisse da me e mi dicesse: Ecco un problema specifico: risolvilo .

La richiesta fu in realtà piuttosto vaga.

Vogliamo un pezzo musicale che sia ispiratore, universale, blah-blah, da-da-da, ottimista, futuristico, sentimentale, emozionante , tutto questo elenco di aggettivi, e poi in fondo dicevano deve durare 3 secondi e un quarto .

Qualche anno più tardi, Microsoft chiese a Robert Fripp (King Crimson) di fare altrettanto con Windows Vista.