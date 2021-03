L’estate scorsa Windows 95 ha compiuto 25 anni. Eppure, ancora non sapevamo tutto del sistema operativo che per molti ha rappresentato il primo punto di contatto con il mondo PC: nel fine settimana qualcuno ha pubblicato la dimostrazione di un easter egg rimasto nascosto dal lontano 1995 a oggi.

Risiede nel codice del software Internet Mail e per essere attivato necessita dell’esecuzione di alcune azioni nel giusto ordine. Bisogna anzitutto aprire il menu “Help”, poi selezionare la voce “Abount Microsoft Internet Mail and News”, fare click sul file “comctl32.dll” e infine digitare “MORTIMER” sulla tastiera. Il risultato è la comparsa di una finestra con sfondo nero, all’interno della quale scorrono verso l’alto i numi degli sviluppatori scritti in rosso. Tutto molto anni ’90. A segnalarlo l’account Albacore su Twitter.

Qui sotto invece un altro easter egg già noto, quello che passa in rassegna i nomi di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di Windows 95, accompagnato da un sottofondo musicale MIDI che a qualcuno provocherà un pizzico di nostalgia.

In questo caso il procedimento è piuttosto complesso: bisogna creare una cartella chiamata “and now, the moment you’ve all been waiting for”, rinominarla una prima volta in “we proudly present for your viewing pleasure” e poi una seconda in “The Microsoft Windows 95 Product Team!”. Una variante è stata inclusa l’anno successivo in NT 4.0.

Windows NT 4.0 betas contain their own variant of the Windows 95 Product Team easter egg. The revision found in builds 1130-1175 includes short but real credits which mention people like @davepl1968 — who these days runs the excellent Dave's Garage YouTube channel. pic.twitter.com/3OVeMeeFlT — Albacore (@thebookisclosed) March 27, 2021