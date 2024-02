Il concept di Windows 12 Mobile: Microsoft, ci sei?

Con tutta probabilità, Microsoft non prenderà più in considerazione lo sviluppo di un sistema operativo dedicato agli smartphone, memore dei passi falsi costati molto in passato e consapevole del duopolio che oggi vede l’accoppiata Android-iOS dominare il mercato. Detto questo, siccome là fuori ci sono ancora parecchi fan di Windows Mobile e di Windows Phone (tra i quali ci collochiamo con un certo orgoglio) che ricordano con nostalgia i bei tempi andati, ecco il video concept di Windows 12 Mobile, la piattaforma che non vedremo mai.

Chi vorrebbe Windows 12 Mobile?

L’autore è ancora una volta il canale AR 4789 su YouTube, lo stesso che il mese scorso ha immaginato Windows 12 senza IA. A livello di interfaccia, si notano riferimenti agli elementi principali della UI di Windows 11, a partire dalla barra delle applicazioni fino al campo per la ricerca su Bing posizionato sulla homescreen, passando dal menu Start.

Il concept adegua al display dello smartphone la navigazione nelle cartelle tipica di Esplora file (sfruttando in modo intelligente lo swipe dal bordo laterale dello schermo), la gestione delle impostazioni secondo l’approccio ormai collaudato su PC, le opzioni di personalizzazione con il supporto al tema scuro e i widget.

Non mancano nemmeno l’ormai onnipresente Copilot e l’icona del Microsoft Store per il download delle applicazioni, alternativa a Google Play su Android e ad App Store su iOS.

Come scritto in apertura, Windows 12 Mobile è destinato a rimanere un concept, a meno che, in quel di Redmond, non si verifichi qualcosa di completamente inatteso. Considerando come anche il lancio dei due modelli di Surface Duo, negli anni scorsi, non abbia consentito alla società di tornare a fare la voce grossa in termini di vendite e di accoglienza da parte del pubblico, il futuro impegno in questo ambito pare al momento piuttosto incerto, almeno sul fronte hardware.