Copilot: l'assistente di shopping su Microsoft Edge

Microsoft Edge, potenziato dal supporto AI di Copilot, si evolve ben oltre un comune browser web. Grazie alle sue numerose funzioni basate sull’intelligenza artificiale, diventa un assistente indispensabile sia su desktop che su smartphone. La sua interfaccia, intuitiva e facile da utilizzare, permette di accelerare numerose operazioni: fornisce assistenza per la ricerca, genera immagini uniche e personalizzate, facilita uno shopping intelligente con offerte in primo piano, oltre la possibilità di attivare la VPN per una navigazione sempre più sicura. Tutto questo è reso possibile da Copilot, integrato in un’interfaccia semplice e intuitiva.

Come accedere a Microsoft Edge in modo rapido e sicuro

Copilot, integrato in Microsoft Edge, ha rivoluzionato l’uso del web e il metodo di ricerca degli utenti. Grazie alle sue nuove funzionalità e a un’interfaccia diretta e facilmente accessibile, ha notevolmente accelerato la ricerca e non solo. Copilot offre un accesso rapido ed efficace da Pc e da smartphone. Prima di comprendere come sfruttare Copilot per uno shopping intelligente, è necessario conoscere tutti i metodi per accedere a Copilot in modo più rapido rispetto all’apertura autonoma di Microsoft Edge.

In dettaglio, sul computer è possibile procedere sulla finestra di dialogo Esegui di Windows digitando “WINDOWS + R” e inserendo nello spazio apposito “microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar”, per aprire Copilot all’istante. Questa è una scorciatoia comoda e diretta, che permette, in caso di necessità, di aprire anche una nuova scheda in modo rapido. Invece, per quanto riguarda i dispositivi mobili, è possibile utilizzare l’app del browser Microsoft Edge, scaricabile dallo store di riferimento, come Android e iOS, per sfruttare l’intelligenza artificiale sul browser e ottenere un supporto completo durante la ricerca. In alternativa, è disponibile anche l’applicazione ufficiale di Copilot, se si preferisce un accesso diretto esclusivamente al chatbot.

Copilot: lo shopping intelligente

Microsoft Edge offre tutti gli strumenti più idonei per ridurre i tempi di ricerca e agevolare lo shopping, così come altre attività. Infatti, accedendo a Microsoft Edge da PC, si ha la possibilità di visualizzare una serie di icone disposte lateralmente. Queste includono la chat di Copilot e le icone relative a una varietà di altre funzioni. Grazie all’intelligenza artificiale, una ricerca che un tempo richiedeva sforzo e tempo, come la scoperta di buoni sconto nelle email personali e di vari coupon disponibili sul web, è ora automatizzata e pratica. Microsoft Shopping, in particolare, è capace di compilare un elenco completo di buoni sconto, offerte e coupon, anche presenti nell’email personale.

La facilità di navigazione tra le varie icone consente un dialogo agevole con Copilot, migliorando così le ricerche online per una navigazione rapida e intelligente. Questo aspetto assume un’importanza particolare in quanto lo shopping online rappresenta il fulcro degli acquisti degli utenti, grazie alla comodità di poter effettuare acquisti direttamente da casa, ora con la possibilità di accedere ai migliori sconti.

Nella pratica, per controllare sconti e coupon su Microsoft Edge, è necessario aprire il browser e selezionare, nella barra laterale, l’icona del cartellino. A questo punto si aprirà la Microsoft Shopping, dove è possibile visionare la sezione “I tuoi acquisti” e “Coupon e risparmi’. In entrambi le opzioni, oltre a visionare i migliori coupon sul web selezionati, è possibile connettere la propria posta elettronica per un controllo personalizzato dei sconti presenti per email, evitando così la ricerca infinita tra le mille email dei brand ricevute. Inoltre, scorrendo sempre più in basso, è possibile ottenere le offerte in primo piano e i prodotti di tendenza.

Edge Secure Network la VPN su Microsoft Edge

Navigare online è un’operazione veloce e intuitiva, ma spesso può essere anche pericolosa, soprattutto quando si effettuano transazioni e si inseriscono dati personali per gli acquisti. Proprio per questo motivo, Microsoft Edge è dotato di numerose funzionalità di sicurezza e controlli avanzati, progettati per proteggere la navigazione dalle minacce online. Tra tutte le protezioni, spicca Edge Secure Network, che offre una protezione di sicurezza attraverso la VPN, per impedire a terzi di accedere alle informazioni sensibili, permettendo così di effettuare acquisti online, compilare moduli e altro in tranquillità.

Per attivare questo livello di sicurezza, è necessario accedere a Microsoft Edge con il proprio account Microsoft personale, selezionare l’icona a forma di cuore in alto sulla barra di Microsoft Edge e raggiungere “Informazioni di base del browser”. Nella sezione delle informazioni di Microsoft Edge, oltre alla possibilità di attivare la rete protetta di Microsoft, sono disponibili altre opzioni che meritano attenzione. Tra queste, si possono monitorare aspetti come la prestazione delle schede e il risparmio di memoria.

Nella pratica, per procedere con l’attivazione della VPN, basterà scorrere in fondo fino alla fine della pagina e, accanto alla voce VPN, selezionare l’interruttore per attivare questa funzionalità, integrata gratuitamente nel browser. Nello specifico, Edge Secure Network utilizza la tecnologia VPN per crittografare la connessione Internet, oscurare la posizione e l’indirizzo IP così da mantenere privata l’attività di navigazione. Tuttavia, non consente di selezionare un’area geografica o una posizione specifica da cui instradare il traffico. In questo caso, è necessario avvalersi di una VPN diversa da quella offerta da Microsoft Edge.