OpenAI userà i dati di Reddit per addestrare i suoi modelli AI

OpenAI ha annunciato una partnership con Reddit, che le consentirà di accedere ai contenuti in tempo reale dell’API di Reddit, aprendo nuove possibilità per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle discussioni della piattaforma di social news.

L’accordo tra OpenAI e Reddit è simile a quello che quest’ultima ha firmato con Google all’inizio dell’anno, per un valore di 60 milioni di dollari. Questa partnership consentirà a Reddit di offrire ai propri utenti e moderatori nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, sfruttando i potenti modelli linguistici di OpenAI per creare applicazioni innovative. Inoltre, OpenAI diventerà un partner pubblicitario di Reddit, aprendo nuove opportunità di monetizzazione per entrambe le aziende.

La reazione della comunità di Reddit

Nonostante l’entusiasmo per le potenzialità offerte da questa collaborazione, resta da vedere come la comunità di Reddit reagirà a questo annuncio. In passato, gli hanno espresso il loro disappunto riguardo alla gestione della piattaforma da parte dei dirigenti di Reddit.

A giugno 2023, più di 7.000 subreddit sono stati oscurati in segno di protesta contro le modifiche apportate da Reddit ai prezzi delle API. Inoltre, in seguito alla notizia di una partnership tra OpenAI e il forum di programmazione Stack Overflow, alcuni utenti sono stati sospesi per aver cercato di cancellare i loro post.

Nel post sul blog che annunciava l’accordo, non sono stati rivelati i termini finanziari della partnership. Inoltre, nessuna delle due aziende ha menzionato esplicitamente i dati di addestramento, a differenza dell’accordo con Google, in cui Reddit aveva dichiarato di voler fornire a Google “modi più efficienti per addestrare i modelli“.

Tuttavia, una nota informativa menziona che Sam Altman, CEO di OpenAI, è anche un azionista di Reddit, ma che la partnership è stata guidata dal COO di OpenAI e approvata dal suo Consiglio di Amministrazione indipendente.

Sfide e controversie

Steve Huffman, CEO di Reddit, ha evidenziato il valore di questa partnership tra Reddit e OpenAI sottolineando come i contenuti generati dagli utenti su Reddit rappresentino uno dei più ampi archivi disponibili di conversazioni online autentiche e sempre aggiornate su qualsiasi argomento.

L’inclusione di questi dati in ChatGPT, secondo Huffman, conferma la visione di Reddit di un internet aperto e connesso, in cui le persone possono trovare più facilmente le informazioni che cercano e nuove community a cui partecipare.

Nonostante l’entusiasmo per questa partnership, Reddit non è sempre stata favorevole alle aziende che scaricano i suoi dati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. In passato, ha minacciato di bloccare l’accesso al sito ai web crawler di Google. Inoltre, OpenAI avrebbe comunicato ai moderatori del subreddit r/ChatGPT di aver violato il copyright di OpenAI utilizzando il logo di ChatGPT come foto di presentazione.