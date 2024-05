ChatGPT Plus Vs. Gpt-4o: confronto e differenze, quale conviene?

Durante l’evento “Spring update”, OpenAI ha presentato GPT-4o, un’intelligenza artificiale che rappresenta un passo avanti rispetto ai precedenti modelli GPT. GPT-4o, infatti, è il primo modello AI davvero multimodale di OpenAI, in grado di ragionare in tempo reale attraverso il testo, la voce e le immagini. Si tratta di un sistema AI dotato di capacità di comprensione del linguaggio paragonabili a GPT-4, ma potenziato dall’integrazione di modalità multiple. GPT-4o segna quindi un nuovo traguardo per OpenAI, tanto da far parlare alcuni di AGI.

I video dimostrativi pubblicati dall’azienda illustrano le capacità del modello e il modo in cui può fungere da assistente personale, aiutando a risolvere qualsiasi problema, dalle traduzioni alla risoluzione di problemi matematici.

L’entusiasmo di Sam Altman

“Sono molto orgoglioso di aver reso disponibile gratuitamente il miglior modello al mondo in ChatGPT, senza pubblicità o altro… Siamo un’azienda e troveremo molte cose da far pagare, che ci aiuteranno a fornire gratuitamente un servizio di intelligenza artificiale eccezionale a (si spera) miliardi di persone“, ha scritto Sam Altman nel suo blog dopo l’evento di presentazione di GPT-4o.

Con queste parole, il CEO di OpenAI ha ribadito la volontà di mantenere accessibile a tutti la versione base di ChatGPT, pur introducendo piani a pagamento premium con funzionalità avanzate. L’obiettivo è quindi continuare a fornire un servizio AI gratuito di altissima qualità, come già avvenuto con GPT-3.5, pur generando ricavi attraverso abbonamenti per utenti business e altri servizi a valore aggiunto.

ChatGPT: i vantaggi della versione gratuita

La versione gratuita di ChatGPT è alimentato da GPT-3.5, un modello di intelligenza artificiale addestrato per interagire in modo naturale con gli utenti, rispondendo a un’ampia gamma di domande e richieste. È accessibile a tutti, senza necessità di abbonarsi, tuttavia, ci sono alcuni limiti e restrizioni da tenere in considerazione.

OpenAI ha implementato delle linee guida etiche che impediscono a ChatGPT di produrre contenuti dannosi, illegali o offensivi. Ciò include la creazione di materiale violento, sessualmente esplicito, discriminatorio o che promuova attività illegali. Inoltre, ChatGPT non può fornire consigli medici, legali o finanziari specifici, poiché non è un professionista qualificato in questi campi.

Generazione di contenuti e codice informatico

Oltre a rispondere a domande, ChatGPT è in grado di generare interi testi su richiesta dell’utente: si va da semplici articoli a saggi, passando per dialoghi, poesie, codice informatico e molto altro. Basta descrivere ciò che si desidera e il chatbot si occupa di creare un contenuto coerente.

Tutor personale

Un’altra caratteristica utile della versione gratuita è la capacità di ChatGPT di spiegare in modo semplice e comprensibile concetti complessi su un’ampia varietà di argomenti, dalla fisica quantistica alla storia dell’arte. È come avere un tutor personale sempre disponibile.

Traduzione e intrattenimento

Il chatbot AI può anche fornire una prima traduzione grezza di brevi frasi e testi da una lingua all’altra, risultando molto comodo per farsi un’idea del significato di un contenuto in lingua straniera. Infine, può intrattenere con battute spiritose, giochi, indovinelli e altre attività ricreative.

ChatGPT: gli svantaggi della versione gratuita

Limiti di conoscenza e accuratezza

Sebbene ChatGPT abbia accesso a una vasta quantità di informazioni, la sua conoscenza è limitata ai dati su cui è stato addestrato, che hanno una data di accesso alle informazioni al 2023. Perciò, potrebbe non essere in grado di rispondere a domande su eventi o sviluppi più recenti. Inoltre, come qualsiasi modello di intelligenza artificiale, ChatGPT può commettere errori o generare informazioni inesatte, quindi è sempre consigliabile verificare le risposte con fonti affidabili.

Limite di richieste orarie

Attualmente, la versione gratuita di ChatGPT non impone un limite rigido al numero di richieste che un utente può sottoporre in un’ora. Tuttavia, durante i periodi di elevata domanda, potrebbe essere necessario attendere qualche minuto tra una richiesta e l’altra per consentire al sistema di gestire il carico.

Limite di lunghezza delle conversazioni

Per evitare un utilizzo eccessivo delle risorse, ChatGPT potrebbe terminare le conversazioni molto lunghe o complesse, chiedendo all’utente di iniziare una nuova chat. Questo limite non è specificato in modo preciso, ma è progettato per mantenere le interazioni gestibili e garantire un’equa distribuzione delle risorse tra tutti gli utenti.

Accesso a funzionalità avanzate

Alcune funzionalità avanzate di ChatGPT, come l’accesso a modelli più potenti (ad esempio, GPT-4), la generazione di immagini con DALL-E e la creazione di chatbot personalizzati, sono riservate agli abbonati a pagamento di ChatGPT Plus.

ChatGPT Plus: l’abbonamento per le funzionalità avanzate

Lanciato a febbraio 2023, ChatGPT Plus è un abbonamento che consentiva agli utenti di passare dall’esperienza standard di ChatGPT alimentata da GPT-3.5 a una versione più avanzata guidata da GPT-4. Nei mesi successivi, l’azienda ha potenziato il piano da 20 dollari al mese con funzionalità avanzate come l’analisi dei dati, la navigazione in Internet, DALL-E, la memoria delle chat precedenti e la possibilità du creare e utilizzare GPT personalizzati.

L’arrivo di GPT-4o

Con l’arrivo del nuovo modello GPT-4o nel livello gratuito, chiunque utilizzi ChatGPT potrà disporre di un’intelligenza di livello GPT-4 senza pagare. Inoltre, molti strumenti precedentemente limitati agli abbonati Plus diventeranno disponibili gratuitamente. Tuttavia, OpenAI sta tracciando una linea chiara per garantire che gli utenti a pagamento ottengano il valore del loro abbonamento.

Differenze tra utenti gratuiti e abbonati Plus

Gli utenti gratuiti continueranno ad avere alcune restrizioni d’uso quando utilizzano GPT-4o, con un limite al numero di messaggi che potranno inviare al modello. Una volta raggiunto il limite, il chatbot passerà automaticamente a GPT-3.5. Al contrario, gli abbonati Plus avranno una soglia di utilizzo 5 volte superiore, consentendo loro di utilizzare il modello più a lungo.

Inoltre, gli abbonati Plus manterranno la possibilità di creare e condividere GPT personalizzati sul GPT Store, mentre gli utenti free potranno solo navigare nello Store e utilizzare i GPT condivisi. Gli abbonati Plus continueranno ad avere accesso esclusivo a DALL-E 3 e accesso anticipato a diverse funzionalità avanzate di OpenAI.

Il valore dell’abbonamento a pagamento ChatGPT Plus

Per 20 dollari al mese, OpenAI sembra offrire un pacchetto interessante, adatto soprattutto agli utenti avanzati che vogliono sfruttare a pieno le potenzialità dell’AI conversazionale e avere accesso alle altre funzionalità (DALL-E 3, GPT Store, ecc.). Tuttavia, per utilizzi sporadici o basati su singole domande, la versione gratuita di ChatGPT potrebbe già essere sufficiente, specialmente con l’introduzione del nuovo modello GPT-4.0 che ne migliorerà le capacità.