DALL-E 3 è finalmente disponibile su ChatGPT

Presentato a settembre 2023 in pompa magna, DALL-E 3, l’ultima versione dell’intelligenza artificiale per la generazione di immagini di OpenAI, è finalmente disponibile su ChatGPT. Per generare immagini direttamente all’interno dell’interfaccia, però, è richiesto un abbonamento a ChatGPT Plus o Enterprise.

“Abbiamo integrato DALL-E 3 con ChatGPT, permettendogli di rispondere alle tue richieste con immagini. Da una semplice frase a un paragrafo dettagliato, chiedi a ChatGPT cosa vuoi vedere e tradurrà le tue idee in immagini eccezionalmente precise“, ha spiegato OpenAI in un post sul blog.

Come promemoria, DALL-E 3 è una versione migliorata del modello di generazione delle immagini, capace di soddisfare meglio le richieste, creare immagini migliori dal punto di vista della qualità e più precise. Inoltre, commette meno errori nell’integrare elementi testuali con quelli visivi. Si ricorda però che DALL-E 3 è già accessibile gratuitamente tramite Bing Chat, a differenza di OpenAI che richiede un abbonamento a pagamento.

Come accedere a DALL-E 3 in ChatGPT

Per generare immagini direttamente nell’interfaccia di ChatGPT, è necessario un account ChatGPT Plus o Business. Quindi bisogna connettersi alla piattaforma OpenAI, fare clic su GPT-4 nella parte superiore dello schermo su desktop e dispositivo mobile. Quindi scegliere il plug-in DALL-E 3 dal menu a discesa.

Si dovrà solo scrivere il prompt in un modo del tutto convenzionale, chiedendo a ChatGPT di generare l’immagine desiderata. L’intelligenza artificiale creerà quindi quattro immagini diverse rispondendo alla richiesta dell’utente, come con la maggior parte degli altri strumenti di generazione di immagini.

L’AI genera diverse immagini in base alla richiesta iniziale. Per vedere meglio una di queste immagini, basta selezionarla e si aprirà una finestra con l’immagine ingrandita. In questa finestra, si può anche leggere il prompt che l’IA ha usato per creare l’immagine. Il prompt è una frase che descrive ciò che si vuole ottenere dall’intelligenza artificiale. A volte il prompt è in inglese e solo su desktop. Per esempio, se la richiesta iniziale è “un gatto nero con gli occhi verdi”, il prompt potrebbe essere “A black cat with green eyes”.

Se si vuole salvare l’immagine sul proprio dispositivo, si può cliccare sul pulsante di download che si trova in alto a destra dello schermo. Questo pulsante è disponibile sia su desktop che su mobile. Se si vuole invece condividere l’immagine con qualcuno, si può usare il pulsante di share che si trova sull’applicazione mobile. Questo pulsante permette di inviare l’immagine tramite email, messaggio o social network.

Dopo aver ottenuto una immagine dall’IA, si può interagire con ChatGPT per aggiungere o modificare dei dettagli dell’immagine stessa. Si supponga di aver richiesto all’IA una immagine di un paesaggio con delle montagne e un lago. L’IA genera diverse immagini in base alla richiesta e se ne sceglie una che piace. Tuttavia, si vorrebbe che ci fosse anche il sole nel cielo. Per fare questo, si può scrivere “Aggiungi il sole nel cielo”. ChatGPT legge la richiesta e usa l’IA per creare una nuova immagine con il sole. L’immagine originale viene usata come riferimento per lo stile dell’immagine.

ChatGPT mostra la nuova immagine e si può vedere se soddisfa o se si vogliono fare altre modifiche. Per esempio, si potrebbe scrivere “Rendi il sole più grande” o “Cambia il colore del lago”. ChatGPT continuerà a generare nuove immagini finché non si sarà contenti del risultato.