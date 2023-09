Bing Chat: inizia su desktop e continua su smartphone

Oltre a quelle disponibili per tutti, Bing Chat offre funzionalità solo ad un numero limitato di utenti in alcuni paesi, in quanto Microsoft vuole ricevere feedback per correggere eventuali bug prima del rollout globale. Una di esse, denominata “Continue on Phone“, permette di avviare una conversazione su desktop e di continuarla su smartphone.

Passaggio rapido da desktop a smartphone

Alcuni utenti hanno notato un nuovo pulsante che viene mostrato quando si sposta il puntatore del mouse sulla risposta del chatbot. Il pulsante in questione, visibile nell’immagine, consente di usare la funzionalità Continue on Phone. Dopo aver cliccato sul pulsante viene mostrato un codice QR.

Dopo aver effettuato la scansione del codice QR con la fotocamera dello smartphone, sullo schermo viene visualizzata la richiesta di continuare la conversazione.

Se l’utente ha installato l’app di Bing per Android o iOS, la conversazione riprende dal punto in cui era stata interrotta su desktop. In pratica è un’alternativa alla cronologia. Se invece non è stata installata l’app, in seguito alla scansione del codice QR viene aperta la pagina sullo store di Google o Apple. A causa di un bug viene aperto il Google Play Store anche se l’app è già sullo smartphone.

L’ultimo aggiornamento ufficiale di Bing Chat consente di ottenere indicazioni stradali più dettagliate. Sono invece ancora in test i primi cinque plugin che aggiungono funzionalità specifiche. Non è noto quando saranno accessibili a tutti.