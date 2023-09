Bing Chat consiglia il percorso migliore sulla mappa

Microsoft ha pubblicato un post sul blog ufficiale per riassumere le novità di Bing Chat disponibili dall’ultimo aggiornamento del 25 agosto. La prima è l’integrazione della versione Enterprise in Windows Copilot. La seconda è la funzionalità che permette invece di ottenere le indicazioni stradali su Bing Maps.

Indicazioni stradali e informazioni sul traffico

Da fine agosto, le aziende che partecipano al programma Insider di Windows 11 possono accedere a Bing Chat Enterprise direttamente dal sistema operativo utilizzando Windows Copilot. È sufficiente installare le ultime build rilasciate nei canali Dev e Beta. A differenza della versione consumer, Bing Chat Enterprise non salva le risposte e le conversazioni non sono usate per addestrare il modello di intelligenza artificiale generativa.

Il chatbot forniva già informazioni sui percorsi stradali. Ora descrive con maggiore dettaglio come raggiungere la destinazione nel minor tempo possibile, visualizzando il percorso sulla mappa di Bing Maps.

Rimanendo in tema, Microsoft ha aggiunto le informazioni sul traffico in tempo reale alla versione mobile di Bing Maps. Gli utenti possono accedere direttamente al link https://www.bing.com/maps/traffic oppure installare l’app Microsoft Start. Il servizio mostra i percorsi consigliati e gli avvisi degli incidenti.

Da fine agosto, Bing Chat è accessibile anche con la versione desktop di Chrome. Il supporto per altri browser verrà aggiunto nelle prossime settimane. Da alcuni giorni sono stati infine avviati i test per i primi cinque plugin (solo su Edge).