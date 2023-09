Bing Chat: disponibili i primi cinque plugin

Da alcuni giorni è possibile utilizzare il chatbot di Microsoft con Chrome su desktop. Come anticipato all’inizio di agosto, l’azienda di Redmond ha ora avviato i test dei plugin (solo su Edge), ma l’accesso è riservato a pochi utenti selezionati. Al momento, Bing Chat supporta cinque plugin.

Primi cinque plugin per Bing Chat

I plugin consentono di aggiungere funzionalità specifiche al chatbot. Per sfruttarli con ChatGPT è necessario sottoscrivere l’abbonamento alla versione Plus. Bing Chat offrirà invece questa possibilità in forma gratuita. Il sito Windows Latest ha avuto accesso ai primi cinque plugin disponibili per i test.

Come si può vedere nell’immagine, Microsoft ha aggiunto una sezione dedicata, accanto alla cronologia delle conversazioni (in alto a destra). Qui è possibile attivare i plugin (fino a tre in contemporanea). Al momento, l’utente può utilizzare questi cinque plugin:

Instacart : permette di trovare le ricette in base agli ingredienti

: permette di trovare le ricette in base agli ingredienti Kayak : permette di trovare voli, hotel e auto a noleggio

: permette di trovare voli, hotel e auto a noleggio Klarna (solo Stati Uniti): tool di comparazione prezzi

(solo Stati Uniti): tool di comparazione prezzi OpenTable : permette di trovare e prenotare i ristoranti

: permette di trovare e prenotare i ristoranti Shop: permette di trovare prodotti e di effettuare acquisti online

Si tratta di plugin poco utili, in quanto è possibile utilizzare app specifiche che offrono un’esperienza più completa, ma l’obiettivo di Microsoft è incentivare lo sviluppo dei plugin di terze parti. L’azienda di Redmond ha effettuato un aggiornamento dell’infrastruttura. Dai primi test si nota un’eccessiva lentezza nelle risposte, ma ci saranno miglioramento nelle prossime settimane.