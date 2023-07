Microsoft svela Bing Chat Enterprise e Visual Search

Microsoft ha annunciato numerose novità per i suoi servizi basati sull’intelligenza artificiale durante l’evento Inspire 2023. Le aziende possono accedere all’anteprima di Bing Chat Enterprise tramite alcuni piani di Microsoft 365. È stato inoltre svelato il prezzo di Microsoft 365 Copilot. Tutti possono invece sfruttare la funzionalità Visual Search per chiedere al chatbot informazioni sulle immagini.

Bing Chat Enterprise

Da oltre cinque mesi è disponibile Bing Chat, il servizio che permette agli utenti di chiedere informazioni tramite una conversazione in linguaggio naturale. Microsoft ha svelato ora Bing Chat Enterprise, una versione specifica per le aziende con un livello superiore di protezione per i dati rispetto ai tradizionali modelli di intelligenza artificiale generativa.

I dati degli utenti e delle aziende rimangono all’interno dell’organizzazione. Le conversazioni non vengono salvate e nessuno può accedervi (nemmeno Microsoft). Inoltre i dati non sono utilizzati per l’addestramento dei modelli IA. Molte aziende, tra cui Apple e Samsung, hanno vietato ai dipendenti di usare i chatbot per evitare la condivisione accidentale di informazioni confidenziali. Con Bing Chat Enteprise non c’è questo rischio.

Il servizio è disponibile gratuitamente in anteprima con i piani Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium, ma la versione pubblica costerà 5 dollari/mese per utente. È accessibile con un account di lavoro tramite web e barra laterale di Microsoft Edge. In futuro verrà integrato anche in Windows Copilot.

Microsoft 365 Copilot a 30 dollari/mese

Microsoft 365 Copilot aggiunge invece funzionalità IA alle app della suite di produttività. Integra tutte le capacità di Bing Chat Enteprise, ma sfrutta anche Microsoft Graph per aiutare i dipendenti aziendali nelle varie attività quotidiane, come la scrittura di un documento con Word, l’analisi dei dati con Excel e la creazione di una presentazione con PowerPoint.

Microsoft 365 Copilot sarà disponibile per i clienti con abbonamento ai piani Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium. Il costo è 30 dollari/mese per utente. Al momento non è nota la data di lancio ufficiale.

Visual SEarch in Bing Chat

L’ultima novità riguarda Bing Chat. Microsoft ha annunciato Visual Search, ovvero la funzionalità che consente di caricare un’immagine e cercare online le relative informazioni, sfruttando il modello GPT-4 di OpenAI.

L’immagine può essere scattata al momento oppure già presente sul dispositivo. Il chatbot può comprendere il contesto e rispondere alle domande sull’immagine. Visual Search è accessibile tramite browser desktop o app mobile di Bing. In futuro sarà disponibile anche in Bing Chat Enterprise.