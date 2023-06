Windows 11: Copilot e supporto RAR in anteprima

Microsoft ha annunciato la disponibilità della nuova build 23493 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Questa versione preliminare include molte novità, tra cui l’anteprima di Windows Copilot e il supporto per gli archivi RAR, due funzionalità svelate dall’azienda di Redmond durante la conferenza Build di maggio. È presente inoltre la nuova pagina delle Impostazioni.

Windows Copilot Preview

Microsoft spiega che la prima versione di Windows Copilot offre solo alcune funzionalità, in quanto vuole prima mostrare l’interfaccia utente e quindi ricevere i feedback per eventuali miglioramenti. Oltre alla build 23493, gli Insider devono installare anche la versione 115.0.1901.150 (o superiore) di Microsoft Edge.

Per avviare Windows Copilot è possibile usare l’icona nella barra delle applicazioni o la combinazione di tasti WIN + C. È anche necessario il login con lo stesso account Microsoft o Azure Active Directory usato per l’accesso al sistema operativo. Windows Copilot viene mostrato lungo il lato destro dello schermo, accanto ad eventuali finestre aperte.

La prima versione permette di cambiare le impostazioni di Windows 11 (ad esempio attivare la modalità scura o la funzionalità Non disturbare), scattare screenshot o generare un riassunto del testo nella pagina web aperta con Edge. Verranno mostrati anche suggerimenti rilevanti attraverso inserzioni di Bing.

La seconda novità di rilievo è il supporto nativo per gli archivi compressi, grazie alla libreria open source libarchive . Windows 11 può aprire diversi tipi di file (.tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz, .rar, .7z) senza installare altre applicazioni.

La build 23493 introduce inoltre la nuova pagina Home delle Impostazioni che mostra informazioni relative a dispositivo e account attraverso una serie di card interattive. Le card cambieranno dinamicamente in base all’uso e alle preferenze dell’utente.

Microsoft ha infine aggiornato il mixer volume nelle impostazioni rapide. È possibile effettuare la personalizzazioni dell’audio per singola app e cambiare dispositivo al volo.