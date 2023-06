Windows Copilot: immagini dell'assistente di Windows 11

Una delle novità più attese è Windows Copilot per Windows 11. Microsoft ha integrato l’assistente IA nel sistema operativo, come già fatto per varie applicazioni della suite di produttività Microsoft 365. La funzionalità, annunciata durante la conferenza Build di fine maggio, sarà disponibile per gli Insider nelle prossime settimane. Windows Latest ha ottenuto l’accesso ad una versione preliminare.

Windows Copilot: prime immagini

Attualmente Bing Chat è accessibile tramite Microsoft Edge e Skype. L’azienda di Redmond porterà il chatbot all’interno di Windows 11, sfruttando lo stesso modello IA di Bing e il motore di rendering di Edge. Il risultato finale è Windows Copilot. Si tratta in pratica di un assistente digitale che offre funzionalità nettamente superiori a quelle di Cortana (che verrà abbandonata entro fine 2023).

Windows Copilot viene attivato con un clic sull’icona presente nella barra delle applicazioni. Lungo il lato destro dello schermo comparirà un pannello simile a quello disponibile in Microsoft Edge. Nella parte inferiore c’è un campo di testo per scrivere le richieste. Come chiaramente indicato, l’intelligenza artificiale potrebbe fornire risposte sbagliate, quindi l’utente deve sempre verificare i fatti ed eventualmente inviare un feedback a Microsoft.

Windows Copilot può cambiare le impostazioni del sistema operativo, evitando di cercare le singole opzioni. Essendo profondamente integrato in Windows 11 può avviare le app installate e aiutare l’utente nella scrittura di email con Outlook o documenti con Word.

Windows Copilot supporta inoltre i plugin, come ChatGPT. La funzionalità specifica per Windows 11 dovrebbe essere chiamata “action cards” o “desktop actions”. L’assistente IA può anche riconoscere le immagini (la funzionalità è in test per Bing Chat). Prima del lancio ufficiale è previsto l’accesso esclusivo per gli iscritti al programma Insider. Windows Copilot verrà quindi incluso nelle prossime build preliminari del sistema operativo.