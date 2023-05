Windows Copilot: 5 modi in cui cambierà il modo in cui usate il computer

Durante l’evento per sviluppatori Build 2023 Microsoft ha offerto al pubblico il suo primo sguardo a Windows Copilot, assistente basato sull’intelligenza artificiale che vuole proporsi come nuovo mantra della società di Redmond, in un all-in sull’IA che segue i numerosi sforzi visti nel caso di Bing Chat. La partnership tra Sam Altman di OpenAI e Satya Nadella sta portando i suoi frutti e si sta intensificando, e Windows Copilot ne è la perfetta dimostrazione.

Questa soluzione all’avanguardia non vuole essere un semplice assistente, uno strumento per attività semplici; bensì, vuole proporsi come il potenziale sostituto dello stesso Bing Chat su Windows 11, diventando una sorta di concierge per il proprio computer e tutte le applicazioni installate in esso. Ecco, ad esempio, 5 modi in cui cambierà il modo in cui usate il computer.

Che cos’è Windows Copilot?

Prima di tutto è doverosa una rapida analisi di Copilot, assistente che eredita le abilità di Clippy (ve la ricordate la graffetta di Microsoft Word?) e della oramai dimenticata Cortana e lavora per “demistificare” Windows, operando come supporto diretto durante l’uso dei computer. Non sapete dove si trova un’impostazione di rete specifica? Potete chiederlo direttamente a Copilot. Volete fare sì che due programmi interagiscano tra loro in maniera intelligente? Domandate aiuto all’IA.

In poche parole, l’integrazione dell’intelligenza artificiale su Windows avverrà tramite questa soluzione, descrivibile altrimenti come un “tuttofare” al vostro servizio, pronto a effettuare ricerche avanzate su Internet al posto vostro e a incrociare più fonti per fornirvi una panoramica completa su qualsiasi tema di vostro interesse. Insomma, sembra molto più di un mero “assistente”: sembra una guida, un maestro della tecnologia!

Lavorare con e tra i documenti

Una delle abilità più intriganti consiste ad esempio nella capacità di lavorare con qualsiasi documento, che si tratti di un contenuto audio o di un prodotto testuale. Windows Copilot è un’IA capace di scrivere un riassunto delle informazioni principali di un file Word, esattamente come ChatGPT può riassumere un tema specifico o Bing Chat può ricercare i dati chiave per comprendere un fenomeno, storico, scientifico o di attualità che sia. O ancora, potete chiedere la conversione di un file da un formato a un altro – a patto che abbiate un programma che consente di farlo. Al momento non è chiaro, ma magari potrà persino creare immagini da zero proprio come avviene con Bing Chat!

In breve, Copilot è quello strumento che vi consentirà di evitare numerosi passaggi per portare a termine una mansione, effettuandola al posto vostro in completa autonomia. Che si tratti di modifiche al contenuto, analisi di file o altre attività correlate a documenti presenti sul vostro PC, vi assisterà sempre e comunque!

Trascrizione automatizzata di file audio

La trascrizione dei file audio è una delle funzionalità più amate e utilizzate da studenti che devono “sbobinare” ore e ore di lezioni, ma anche dai giornalisti che devono muoversi tra decine di interviste alla ricerca delle informazioni più importanti per i loro contenuti editoriali. Microsoft ha reso questa feature parte del suo pacchetto aziendale (principalmente Teams) ormai da anni ma, a breve, a quanto pare arriverà su Windows Copilot: semplicemente trascinando la registrazione all’interno della finestra dedicata, l’assistente trascriverà l’intero file sonoro affinché chiunque possa comprendere i temi in esso trattati con una rapida lettura.

Anzi, in linea generale Copilot chiede di caricare il file nella sua finestra e poi domanda “Cosa vuoi che faccia con questo file?”, lasciando intuire che l’IA possa anche approcciarsi a un documento in più modi, offrendo più funzionalità.

Windows Copilot come docente

Conoscete qualcuno che fa molta fatica ad apprendere il funzionamento dei computer, in particolare di Windows 11? Oppure vi trovate voi in difficoltà dopo l’aggiornamento da Windows 10? Ebbene, Copilot può operare come assistente per automatizzare determinate attività e spiegarvi dove trovare certi file, impostazioni o altri elementi che vi permettono di comprendere al meglio come approcciarvi al sistema operativo di casa Microsoft. Ad esempio, vi aiuterà a trovare la modalità oscura, o a regolare le impostazioni di sistema affinché possiate concentrarvi sul lavoro. Basta un ordine affinché Copilot si attivi e adegui Windows alle vostre necessità.

Avviare applicazioni

Nella dimostrazione organizzata da Microsoft, Panos Panay ha chiesto a Copilot di cercare “musica ottima di sottofondo mentre si lavora”, e l’assistente ha risposto aprendo Spotify e suggerendo ben tre playlist. Ciò avviene grazie a plug-in di terze parti che consentono l’interazione diretta tra l’IA e altri servizi, esattamente come nel caso di ChatGPT o di Bing Chat. Con gli strumenti giusti, oltre a quelli forniti di default da Copilot, è possibile lasciare campo libero all’intelligenza artificiale cosicché con una singola richiesta si possa iniziare a lavorare. Chissà, magari si potranno impostare intere routine di apertura di Chrome, Spotify e molte altre app con un singolo comando!

Sostituire Bing Chat

L’impresa titanica per Windows Copilot sarà la sostituzione di Bing Chat, il chatbot basato su intelligenza artificiale di Microsoft che sfida ChatGPT e conquista sempre più utenti in tutto il mondo, complice la sua presenza all’interno del browser proprietario Edge. Secondo alcuni analisti, e stando ai primi test mostrati dall’azienda statunitense, Copilot potrebbe persino superare Bing Chat, operando in un intero sistema operativo e, dunque, ottenendo accesso a molti più feature e caratteristiche.

Ci saranno requisiti particolari?

Per utilizzare le IA a livello locale serve hardware capace di sostenere le richieste di risorse da parte dello strumento stesso. Ad esempio, Stable Diffusion su un PC opera al meglio con schede video NVIDIA di fascia alta, mentre con modelli di fascia bassa o AMD non offre le medesime prestazioni. Non è chiaro, pertanto, se Windows Copilot richiederà – proprio come Windows 11 – un processore e/o una GPU di un certo livello.