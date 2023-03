Microsoft 365 Copilot: IA nei documenti Office

Dopo aver integrato le funzionalità IA in Bing, Edge, Skype, Teams e Dynamics 365, l’azienda di Redmond ha annunciato Microsoft 365 Copilot durante l’evento “Future of Work“. Anche se non esplicitamente citato, il modello IA è sicuramente GPT-4 di OpenAI.

Arriva il “copilota” nelle app Office

Microsoft 365 Copilot combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con i dati presenti in Microsoft Graph (chat, calendari, email, documenti e altri) e le app Microsoft 365 per offrire i “più potenti strumenti di produttività del pianeta“. L’integrazione è stata realizzata in due modi.

Copilot funziona come un assistente all’interno delle app della suite di produttività (non è una versione aggiornata di Clippy, ndr). In Word supporta l’utente nella scrittura del testo. Può creare una prima bozza del documento, apportare modifiche o generare riassunti. In Excel può analizzare i dati, suggerire nuove formule o generare grafici.

In PowerPoint può creare presentazioni a partire da un documento esistente, ridurre il numero di slide o cambiare la formattazione. In Outlook può rispondere alle email, creare riassunti delle conversazioni o cancellare i messaggi. In Teams può organizzare i meeting, rispondere alle conversazioni in chat o trascrivere le riunioni.

La seconda modalità di integrazione è Business Chat. Sfruttando Microsoft Graph può combinare i dati (documenti, presentazioni, email, calendari, contatti e altri) provenienti da diverse fonti per generare un aggiornamento di stato basato su riunioni, email e conversazioni. È sufficiente scrivere una frase del tipo “Spiega al mio team come abbiamo aggiornato la strategia di prodotto“.

Microsoft 365 Copilot viene attualmente testato da 20 clienti, 8 dei quali nella classifica Fortune 500. L’anteprima sarà accessibile a più clienti in futuro. Nei prossimi mesi verranno divulgati ulteriori dettagli e i prezzi. L’azienda di Redmond garantisce il rispetto di privacy e sicurezza perché Copilot non è addestrato con i dati dei clienti.