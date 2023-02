Microsoft Office con ChatGPT: annuncio a marzo?

Microsoft ha mostrato la nuova versione di Bing con ChatGPT (oltre un milione di utenti sono in lista di attesa) e l’integrazione delle funzionalità IA in Edge. Ma la collaborazione tra l’azienda di Redmond e OpenAI si estenderà anche ad Office. Secondo le fonti di The Verge, le novità per la suite di produttività verranno annunciate nel mese di marzo.

ChatGPT anche in Office

In realtà, l’integrazione della tecnologia IA è già iniziata, ma solo per l’utenza business. ChatGPT può essere utilizzato in Microsoft Teams Premium e in Viva Sales. Molto presto toccherà anche alle app incluse in Office (o meglio a Microsoft 365), tra cui Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Il client di posta elettronica sfrutterà il modello Prometheus (versione personalizzata di ChatGPT) per suggerire le risposte e migliorare la funzionalità di ricerca, mentre Word permetterà di migliorare la scrittura dei documenti. L’intelligenza artificiale potrà essere utilizzata anche per creare grafici in PowerPoint e tabelle in Excel.

Secondo le fonti di The Verge, Microsoft annuncerà l’integrazione di ChatGPT in Office durante un evento organizzato per il mese di marzo (ancora non è stato ufficializzato). L’azienda di Redmond vuole anticipare Google, mostrando che la sua tecnologia è superiore. Si assisterà quindi ad uno scontro tra titani. L’obiettivo di Microsoft è migliorare il market share di Bing e rafforzare quello della suite di produttività.

Google e Microsoft non sono le uniche aziende che puntano sulle tecnologie IA. Ci sono anche Baidu e Alibaba con le loro soluzioni proprietarie. Secondo CNBC, all’elenco si aggiungerà probabilmente Opera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.