Un milione di utenti in coda per il nuovo Bing

Ci sarà tempo e modo per metterne alla prova le potenzialità e per capire se Microsoft sarà in grado di mantenere le promesse formulate, ma per il momento possiamo già affermare con certezza che l’annuncio del nuovo Bing ha destato parecchia curiosità. Oltre un milione di utenti già in coda per il test del motore di ricerca potenziato dall’intelligenza artificiale. La conferma è giunta direttamente dal gruppo di Redmond.

Il nuovo Bing con l’IA: tutti nella lista d’attesa

A chi desidera fare altrettanto, è sufficiente visitare l’indirizzo bing.com/new e fare click sul pulsante per l’ingresso nella lista d’attesa. Il forte interesse riscontrato è stato reso noto dal profilo ufficiale del servizio su Twitter, con il post allegato qui sotto. Poco dopo, anche il commento di Yusuf Mehdi, Corporate Vice President and Consumer Chief Marketing Officer del gruppo di Redmond: Siamo onorati ed eccitati dal numero di persone che vogliono testare il nuovo Bing basato sull’intelligenza artificiale: in 48 ore, oltre un milione di persone si sono iscritte alla lista d’attesa per la nostra anteprima .

1 million and counting! We can't wait to see where this journey takes us. — Bing (@bing) February 9, 2023

Ricordiamo che, alla base dell’evoluzione del motore di ricerca, c’è una versione potenziata del modello su cui poggia ChatGPT (GPT 3.5). È stata personalizzata appositamente a questo scopo e soprannominata Prometheus Model, grazie alla partnership tra la software house e OpenAI.

L’annuncio relativo al debutto del nuovo Bing è stato accompagnato da quello in merito a una versione ottimizzata di Edge. Anche il browser di Microsoft evolve, con ritocchi all’interfaccia e l’inclusione di alcune funzionalità inedite, anch’esse basate sull’intelligenza artificiale.

Rimanendo in tema, il concorrente Google ha svelato novità importanti riguardanti il proprio motore di ricerca, presentando inoltre nei giorni scorsi il proprio chatbot Bard alimentato da LaMDA.

