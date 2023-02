Bing ed Edge, la rivoluzione Microsoft in salsa IA

Molto più di un motore di ricerca e di un browser tradizionali: i nuovi Bing ed Edge mirano a diventare risorse utili per l’accesso alla conoscenza, fortemente integrate tra loro, alle quali porre domande reali per ottenere risposte semplici, attraverso lo strumento della conversazione. Alla base di tutto, ovviamente, un sistema di intelligenza artificiale.

La presentazione è andata in scena con un evento organizzato nel quartier generale di Microsoft. La software house li definisce, come un’unica entità, Il tuo copilota per il Web , a testimonianza di quali siano gli obiettivi e le ambizioni del progetto. Insomma, tutto come previsto dalle anticipazioni circolate nei giorni scorsi.

Microsoft cala l’asso: IA per i nuovi Bing ed Edge

Partiamo dall’evoluzione di Bing. È già accessibile in anteprima, anche se agli utenti è al momento chiesto di mettersi in coda iscrivendosi a un’apposita lista d’attesa. Il gruppo di Redmond lo descrive come un assistente di ricerca, un personal planner e un partner creativo in grado di interpretare le domande e le richieste, rispondendo in modo adeguato, mediante una chat. Qualche esempio.

Ho bisogno di organizzare una cena per 6 persone che sono vegetariane. Puoi suggerire un menu di 3 portate con un dessert al cioccolato? ;

; Sto organizzando un viaggio per il nostro anniversario a settembre. Quali sono alcuni posti dove possiamo andare che si trovano a 3 ore di volo da Fiumicino? ;

; Istruzioni per lavoretti per bambini usando solo scatole di cartone, bottiglie di plastica, carta e spago .

Si basa su una nuova e potenziata versione del modello su cui poggia ChatGPT (GPT 3.5), personalizzata appositamente per questa finalità, soprannominata Prometheus Model. È il frutto della longeva collaborazione con OpenAI, andata rafforzandosi nell’ultimo periodo con investimenti mirati.

Sottoponendo al motore di ricerca, ad esempio, la richiesta Scrivi del codice in Python per trovare la sequenza di Fibonacci , si ottiene in risposta quanto mostrato nello screenshot seguente.

Ci sarà tempo e modo per metterne alla prova potenzialità ed eventuali punti deboli in modo approfondito.

Come anticipato, ci sono novità anche per il browser. Microsoft ha svelato una nuova release di Edge, caratterizzata da un look ridisegnato e da due funzionalità inedite: Chatta e Componi.

La prima consente di ottenere rapidamente informazioni estrapolate dalla pagina o dal documento che si sta visualizzando, mentre la seconda aiuta nella generazione di un testo, semplicemente fornendo alcune indicazioni.

Ricordiamo che anche Google sta per annunciare novità su questo fronte: proprio ieri, il gruppo di Mountain View ha svelato il suo chatbot, Bard, che inevitabilmente entrerà in diretta competizione con ChatGPT e con tutti i servizi che faranno uso della sua tecnologia.

