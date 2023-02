Google Search e IA: importanti novità in arrivo

Il CEO Sundar Pichai ha annunciato che gli utenti potranno presto interagire direttamente con LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), il diretto concorrente di ChatGPT. La novità è stata comunicata durante la discussione dei risultati finanziari relativi al quarto trimestre fiscale 2022. Un evento dedicato è stato organizzato per l’8 febbraio. L’immagine usata su YouTube contiene alcuni indizi.

Motore di ricerca con intelligenza artificiale?

In seguito alla crescente popolarità di ChatGPT, Google ha attivato il “codice rosso”. I dirigenti vogliono subito correre ai ripari, migliorando le tecnologie IA già sviluppate per contrastare la minaccia. Secondo un ex dipendente (il creatore di Gmail), l’attuale business dell’azienda di Mountain View basato sull’advertising del motore di ricerca potrebbe scomparire entro due anni.

Google ha iniziato lo sviluppo di LaMDA diversi anni fa, ma non ha mai offerto una versione pubblica. Ora è arrivato il momento di mostrare a tutti le sue capacità. Il CEO Sundar Pichai ha comunicato che gli utenti potranno interagire direttamente con i modelli di intelligenza artificiale per effettuare una ricerca o eseguire altre operazioni.

Le novità verranno svelate durante l’evento programmato per l’8 febbraio. Nell’immagine usata per lo streaming su YouTube si possono notare riferimenti a Google Lens, Google Maps, Google Shopping e Google Translate. Nella descrizione è scritto:

Stiamo reinventando il modo in cui le persone cercano, esplorano e interagiscono con le informazioni, rendendo più naturale e intuitivo che mai trovare ciò di cui hai bisogno. Unisciti a noi per scoprire come stiamo aprendo un maggiore accesso alle informazioni per le persone di tutto il mondo, tramite Ricerca, Maps e altro ancora.

In base ai risultati finanziari del quarto trimestre fiscale 2022, le entrate sono state pari a circa 76 miliardi di dollari (+1% rispetto allo stesso periodo del 2021). Le entrate derivanti dall’advertising sono diminuite di circa 2 miliardi di dollari. Per ridurre i costi sono stati licenziati circa 12.000 dipendenti.