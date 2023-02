Microsoft userà GPT-4 nella versione IA di Bing

Microsoft ha investito miliardi di dollari in OpenAI, l’organizzazione californiana che sviluppa ChatGPT. Secondo le fonti di Semafor, l’azienda di Redmond integrerà in Bing una versione più avanzata del chatbot, nota come GPT-4. Nei prossimi mesi, l’intelligenza artificiale verrà sfruttata anche in Teams Premium.

GPT-4 in Microsoft Bing

L’attuale versione di ChatGPT è basata su GPT-3.5. La versione 4 offre diversi miglioramenti, tra cui risposte più veloci e più dettagliate, quindi più “umane”. Secondo le fonti di Semafor, Microsoft integrerà GPT-4 in Bing nelle prossime settimane, ma non è noto quando la versione IA del motore di ricerca sarà accessibile a tutti.

OpenAI e Microsoft collaborano insieme da diversi anni per sviluppare i modelli dell’intelligenza artificiale. Per effettuare il training verrà utilizzato un supercomputer con 285.000 CPU e 100.000 GPU. OpenAI ha previsto inoltre il lancio di un’app mobile per incrementare il numero di utenti. Ci saranno comunque alcune limitazioni che potranno essere eliminate solo con l’abbonamento a ChatGPT Plus.

Il chatbot può essere sfruttato per diverse attività, tra cui la scrittura di articoli su specifici argomenti. Grazie al nuovo tool sviluppato dalla stessa OpenAI, denominato AI Text Classifier, è possibile verificare se il testo è stato scritto da un umano o dall’intelligenza artificiale. I risultati non sono però affidabili al 100%, in quando possono esserci falsi positivi.

Il tool è gratuito è può essere utilizzato da tutti dopo aver effettuato il login. Il testo non deve essere troppo corto (meno di 1.000 caratteri) e deve essere preferibilmente in inglese.