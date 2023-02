ChatGPT Plus è ufficiale: prezzo e rollout

Tutto confermato, o quasi: fa il suo debutto ufficiale ChatGPT Plus, ciò che può essere definito come la versione premium del chatbot realizzato da OpenAI. Una formula di abbonamento con prezzi mensili a partire da 20 dollari al mese, indirizzata a chi fa leva sulla tecnologia con modalità e per finalità che richiedono prestazioni elevate.

20 dollari al mese per ChatGPT Plus

L’esordio di quello che viene definito un programma pilota avverrà entro le prossime settimane, a partire dagli Stati Uniti, per poi raggiungere progressivamente gli altri territori. Tra i vantaggi offerti a chi sceglierà di mettere mano al portafogli figurano l’accesso garantito al sistema, anche durante i momenti caratterizzati da picchi nei carichi di lavoro e tempi di risposta ridotti oltre alla possibilità di mettere alla prova in anteprima miglioramenti e funzionalità inedite.

OpenAI ha pubblicato un modulo da compilare, riservato a coloro che desiderano mettersi in fila e ricevere l’invito necessario per provare ChatGPT Plus. A conti fatti, una lista d’attesa.

Ciò nonostante, l’organizzazione continuerà a mantenere operativa la versione gratuita del chatbot, come si legge nel post del blog ufficiale che annuncia la sottoscrizione a pagamento.

Amiamo i nostri free user e continueremo a offrire l’accesso libero a ChatGPT. Proponendo questa sottoscrizione a pagamento, saremo in grado di garantire la disponibilità di quella a costo zero, per il maggior numero possibile di persone.

Nel suo intervento, OpenAI fa cenno anche ai piani per il futuro. L’intenzione dichiarata è quella di continuare a perfezionare l’offerta tenendo in considerazione feedback ed esigenze manifestate, non scartando la possibilità di introdurre ulteriori piani di abbonamento, caratterizzati da esborsi economici inferiori oppure riservati all’utenza business.

