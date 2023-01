ChatGPT Professional: svelato il prezzo?

Il tutto è al momento da prendere con le pinze, almeno in attesa di una conferma (o smentita) da parte di chi cura il progetto, ma il costo della versione Professional di ChatGPT potrebbe essere stato fissato in 42 dollari al mese. Ricordiamo che, nelle scorse settimane, OpenAI ha reso noto di voler sperimentare metodi per monetizzare l’utilizzo del proprio chatbot.

42 dollari al mese per ChatGPT Professional

A svelarlo è stato Zahid Khawaja, nel fine settimana, con un post condiviso su Twitter. Lo sviluppatore, al lavoro su diversi progetti legati all’intelligenza artificiale, ha pubblicato lo screenshot allegato qui sotto e un video a sostegno di quanto dichiarato.

Quali sono i vantaggi riconosciuti a chi sceglierà di mettere mano al portafogli e sbloccare la versione Professional di ChatGPT? Stando a quanto si legge, tempi di risposta ridotti, una fruizione più stabile della risorsa (senza le interruzioni per i tanti down verificati fin qui) e l’accesso prioritario alle nuove funzionalità.

Tra gli addetti ai lavori e gli entusiasti che si sono appassionati alla tecnologia, molti esprimono malcontento per un prezzo ritenuto troppo elevato, soprattutto se l’utilizzo che si intende farne non prevede alcun ritorno economico. Come scritto in apertura, ricordiamo che OpenAI non si è ancora pronunciata in via ufficiale sulla questione e che, considerando la cifra, non è del tutto da escludere la possibilità di trovarsi ad avere a che fare con uno scherzo ben congegnato.

Proprio oggi, l’organizzazione ha però annunciato un rafforzamento della collaborazione già esistente che la lega a Microsoft, di cui abbiamo scritto in più occasioni su queste pagine. Il riferimento è alla firma di un ulteriore accordo pluriennale che prevede un investimento multimiliardario.

