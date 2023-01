ChatGPT: attenzione alle app per iOS e Android

ChatGPT è la tecnologia del momento. L’intelligenza artificiale di OpenAI permette di eseguire numerose attività, inclusa la scrittura di codice per malware. Alcuni malintenzionati cercano di sfruttare la sua popolarità per ingannare gli utenti. Sugli store di Apple e Google sono iniziate ad apparire app di dubbia utilità che consentono di accedere a ChatGPT in abbonamento. Visto che la prudenza non è mai troppa, meglio installare una soluzione di sicurezza che rileva e blocca eventuali minacce.

Invasione di app ChatGPT per iOS e Android

ChatGPT può essere utilizzato gratis sul sito di OpenAI e non esiste nessuna app ufficiale. Uno sviluppatore ha sfruttato l’occasione per “confezionare” una versione iOS del chatbot. L’app ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 ha scalato la classifica di categoria nello store di Apple, diventando piuttosto popolare. L’app fornisce risposte generiche o completamente irrilevanti, quindi serve solo per truffare le ignare vittime.

Per accedere alle funzionalità complete di ChatGPT ed eliminare le inserzioni pubblicitarie, lo sviluppatore chiede un abbonamento settimanale di 7,99 dollari o mensile di 49,99 dollari. Fortunatamente Apple ha rimosso l’app dallo store, ma non è chiaro come ha superato i controlli (è rimasta online per quasi tre settimane). Anche la corrispondente app Android è stata eliminata dal Google Play Store.

Purtroppo ci sono altre “app truffa” in circolazione, tra cui ChatGPT – AI Chat GPT 3 Bot per iOS (2,99 dollari/settimana). Gli utenti devono prestare attenzione anche alle app scaricate dagli store ufficiali, oltre a quelle distribuite con altri metodi che possono nascondere malware.

