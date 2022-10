Microsoft 365: Teams Premium, Places e nuova app

L’azienda di Redmond ha annunciato molte novità per Microsoft 365 che migliorano l’esperienza di lavoro. La più importante è Teams Premium, versione più completa e avanzata del noto servizio. Le aziende potranno inoltre utilizzare Places per gestire l’ambiente di lavoro ibrido. È stata infine svelata la nuova app Microsoft 365 che permetterà di accedere alle singole app Office e ad altri servizi.

Teams Premium e altre novità

Teams è sicuramente l’app più importante di Microsoft 365 con oltre 270 milioni di utenti attivi mensili. La versione Premium include nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale. Intelligent recap è un assistente virtuale che crea attività, genera automaticamente capitoli per le riunioni e una registrazione dei meeting con gli highlights.

L’intelligenza artificiale viene anche utilizzata per la traduzione in tempo reale dei sottotitoli. I partecipanti possono seguire le riunioni in 40 lingue. Altre funzionalità di Teams Premium sono le guide che permettono di scegliere le corrette impostazioni per un meeting, gli appuntamenti virtuali e i webinar in alta qualità. Microsoft ha infine aggiunto la protezione tramite watermark per evitare la diffusione di informazioni riservate.

Microsoft Places è invece la nuova app per la gestione del lavoro ibrido. Le aziende possono organizzare il lavoro tra i dipendenti in ufficio o a casa, indicare come verranno utilizzati gli spazi e pianificare i meeting con Teams Rooms.

Infine c’è una novità per tutti gli utenti: Microsoft Office diventa Microsoft 365. La nuova app Microsoft 365 permetterà di accedere a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams e altri servizi (anche di terze parti). Nei prossimi mesi cambieranno nome e icone le app Android, iOS e Windows, oltre al sito Office.com.