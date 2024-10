Con Babbel risparmi subito il 65% per imparare fino a 14 lingue

Se ti stai guardando intorno per imparare una o più lingue, l’invito è di prendere in considerazione l’offerta di Babbel, una delle migliori piattaforme riconosciute a livello internazionale. Con oltre 15 milioni di abbonamenti venduti, più di 200 esperti in didattica delle lingue, e un tasso di percentuale superiore al 90% relativo agli utenti che hanno migliorato le proprie competenze linguistiche in appena 2 mesi, l’efficacia del metodo Babbel è più che tangibile.

Gli studenti “virtuali” di Babbel imparano a parlare una nuova lingua sul serio e nel giro di pochissimo tempo. In genere, il tempo stimato per cominciare a parlare una lingua che non si conosce è di sole 3 settimane: è possibile affidarsi a lezioni in-app oppure partecipare a videolezioni guidate online con insegnanti qualificati.

Risparmia il 65% con Babbel e impara fino a 14 lingue

La nuova promozione di Babbel offre prezzi a partire da 7,39 euro al mese per 12 mesi, con sconti fino al 65% e accesso illimitato a tutte le 14 lingue disponibili. Ecco il dettaglio dell’offerta:

3 mesi a 15,99 euro al mese (20% di sconto)

6 mesi a 11,99 euro al mese (45% di sconto)

12 mesi a 7,39 euro al mese (65% di sconto)

Lifetime a 239,99 euro (60% di sconto)

Ogni piano offre l’accesso illimitato a tutte le lingue per l’intera durata dell’abbonamento, nel caso dunque del piano a vita si potranno imparare fino a 14 lingue. Inoltre, il piano comprende anche lezioni in-app, podcast, giochi e molto altro.

Per usufruire dello sconto fino al 65% sul piano di 12 mesi o beneficiare della promozione relativa al piano a vita, il cui prezzo di listino è di 599,99 euro, collegati alla pagina dedicata di Babbel e completa l’iscrizione alla piattaforma: una volta che confermerai la tua e-mail riceverai una panoramica con i prezzi di tutti i piani (come la foto qui sopra, ndr).