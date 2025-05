Netflix: nuova app per TV e AI su smartphone

Netflix ha annunciato l’imminente rilascio della nuova app per TV, in test da quasi un anno. Nel corso delle prossime settimane, gli oltre 300 milioni di utenti nel mondo vedranno l’interfaccia aggiornata con i pulsanti alle sezioni principali nella parte superiore. L’azienda californiana ha inoltre svelato due novità per l’app mobile, una delle quali sfrutta l’intelligenza artificiale generativa.

App Netflix: novità in arrivo

La nuova app di Netflix per TV ha una schermata home più semplice che permette di trovare i contenuti (serie TV, film, giochi e altro) in modo più rapido. I pulsanti che consentono di accedere alle sezioni principali sono stati spostati dal lato sinistro alla parte superiore.

L’azienda californiana ha inoltre migliorato i suggerimenti in base agli interessi dell’utente. Scorrendo la home page verso il basso ci sono varie sezioni, tra cui quelle che consigliano il prossimo film da guardare, le migliori scelte del giorno e i contenuti in esclusiva.

Sulle anteprime sono visibili diverse etichette informative, come quelle per nuovi episodi o stagioni, posizione in classifica, nuovi arrivi o premi ricevuti. Le categorie sono state invece spostate nella pagina di ricerca.

Netflix ha avviato anche i test per due funzionalità nelle app mobile. Alcuni utenti iOS possono accedere alla nuova ricerca AI che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa. Per trovare film e serie TV è sufficiente usare il linguaggio naturale (ad esempio “voglio qualcosa di divertente“).

Gli utenti vedranno inoltre un feed verticale, simile a quello di TikTok, con le clip di film e serie TV. Con pochi tocchi è possibile avviare la riproduzione, aggiungerli ai preferiti o condividerli con gli amici (le opzioni sono nell’angolo inferiore destro).

Parlando con i giornalisti, la Chief Product Officer Eunice Kim ha dichiarato che non sono previste al momento modifiche all’app iOS per sfruttare la recente sentenza contro Apple, ovvero l’aggiunta di pulsanti o link per gli acquisti esterni e metodi di pagamento alternativi.