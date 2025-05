WhatsApp per iOS: video di stato più lunghi fino a 90 secondi

L’ultima versione beta di WhatsApp per iOS (25.14.10.76), porta con sé una novità succulenta. Alcuni fortunati tester potranno condividere video di stato della durata massima di 90 secondi, un bel salto in avanti rispetto al precedente limite di 60 secondi.

Stato WhatsApp con video più lunghi su iPhone: arriva il limite di 90 secondi

Questa funzione offre agli utenti una maggiore libertà nell’esprimersi attraverso lo stato. Niente più video tagliati o divisi in più parti per rientrare nei limiti di tempo. Con 1 minuto e 30 secondi a disposizione, sarà possibile raccontare i propri momenti in modo più completo e coinvolgente.

WhatsApp aveva già introdotto i video di stato da 90 secondi su Android. Ora tocca agli utenti iOS godere della stessa possibilità. L’obiettivo? Offrire un’esperienza coerente su entrambe le piattaforme, senza disparità.

Un lancio graduale

Come spesso accade con le novità di WhatsApp, il rilascio del limite esteso a 90 secondi per i video negli aggiornamenti di stato sarà graduale. Non tutti riceveranno subito l’aggiornamento. Alcuni utenti che installano l’ultima versione beta tramite TestFlight potrebbero già vederlo attivo, mentre altri dovranno aspettare ancora un po’. La disponibilità dipende da vari fattori, come il tipo di account, il modello di dispositivo e perfino il Paese in cui ci si trova.

Come capire se si ha già il nuovo limite? È semplice: basta provare a caricare un video di oltre 60 secondi nello Stato. Se WhatsApp permette di caricarlo senza chiedere di tagliarlo, vuol dire che il nuovo limite di 90 secondi è attivo. Inoltre, l’interfaccia di ritaglio in alto allo schermo rifletterà visivamente il nuovo limite, estendendo la durata a 1 minuto e 30 secondi.