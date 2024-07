Come GPT-4o di OpenAI può rendere più produttivo il lavoro

Sebbene in alcuni settori l’intelligenza artificiale stia iniziando a sostituire posti di lavoro, molti professionisti hanno scoperto che queste tecnologie possono anche migliorare le proprie prestazioni e produttività.

I chatbot come ChatGPT permettono di risparmiare tempo prezioso automatizzando alcune attività ripetitive. Inoltre, possono aiutare a svolgere compiti in cui si è meno competenti, come la scrittura o la programmazione per esempio. Un recente sondaggio condotto da ResumeTemplates.com su 1.666 dipendenti americani, il 40% degli intervistati che usa ChatGPT ha ottenuto un aumento di stipendio grazie al supporto dell’AI. Il 30% ha anche ricevuto una promozione.

L’intelligenza artificiale può quindi rivelarsi un valido aiuto per essere più efficienti sul posto di lavoro e fare carriera. Insomma, usati con criterio questi assistenti virtuali possono dare una spinta notevole alla propria crescita professionale.

Che differenza c’è tra ChatGPT-4 e 4o?

L’intelligenza artificiale si sta evolvendo a un ritmo vertiginoso e ogni nuova versione porta con sé progressi significativi. GPT-4, ha già dimostrato capacità impressionanti. Tuttavia, con il rilascio di GPT-4o OpenAI ha alzato ulteriormente l’asticella.

Caratteristiche di GPT-4

Migliore comprensione del contesto : GPT-4 è in grado di gestire conversazioni complesse con una migliore interpretazione di contesti più lunghi.

: GPT-4 è in grado di gestire conversazioni complesse con una migliore interpretazione di contesti più lunghi. Riduzione dei bias : grazie a tecniche di addestramento migliorate, riduce al minimo i bias nei dati di addestramento.

: grazie a tecniche di addestramento migliorate, riduce al minimo i bias nei dati di addestramento. Apprendimento con rinforzo (RLHF) : utilizza l’apprendimento con rinforzo del feedback umano per perfezionare continuamente le sue risposte.

: utilizza l’apprendimento con rinforzo del feedback umano per perfezionare continuamente le sue risposte. Prestazioni multilingue : offre una migliore comprensione e generazione di testo in più lingue.

: offre una migliore comprensione e generazione di testo in più lingue. Integrazione multimodale: è in grado di elaborare testo e immagini.

Caratteristiche di GPT-4o

GPT-4o introduce miglioramenti che rendono il chatbot di OpenAI ancora più potente ed efficiente. Questa versione ottimizzata è stata progettata per soddisfare i requisiti più esigenti in termini di velocità, precisione e flessibilità.

Maggiore precisione : grazie ad algoritmi di apprendimento più sofisticati,GPT-4o offre risposte ancora più precise e pertinenti.

: grazie ad algoritmi di apprendimento più sofisticati,GPT-4o offre risposte ancora più precise e pertinenti. Minor consumo di risorse : è stato ottimizzato per consumare meno risorse di calcolo, rendendone più economica ed ecosostenibile l’implementazione.

: è stato ottimizzato per consumare meno risorse di calcolo, rendendone più economica ed ecosostenibile l’implementazione. Migliore gestione delle conversazioni complesse : eccelle nel mantenere la coerenza di scambi prolungati e nel gestire argomenti complessi con maggiore fluidità.

: eccelle nel mantenere la coerenza di scambi prolungati e nel gestire argomenti complessi con maggiore fluidità. Maggiore sicurezza: sono state integrate misure aggiuntive per rafforzare la sicurezza delle interazioni, proteggendo meglio la riservatezza degli utenti.

4 cose che GPT-4o può aiutare fare meglio

1. Analisi avanzata dei dati

Grazie alle sue capacità computazionali, GPT-4o automatizza e semplifica l’analisi avanzata di una grande mole di dati. È in grado, infatti, di eseguire attività complesse di pulizia, combinazione e analisi di grandi set di dati. Può generare grafici e fornire approfondimenti a partire dai dati.

L’utente può caricare il dataset da analizzare direttamente dal proprio desktop o da servizi cloud come Google Drive o Microsoft OneDrive. Il chatbot scriverà ed eseguirà autonomamente codice Python per effettuare l’analisi al posto dell’utente.

Il risultato è una tabella interattiva che riassume i dati e che l’utente può espandere man mano che l’analisi procede. Inoltre, GPT-4o può monitorare continuamente il dataset per fornire aggiornamenti in tempo reale su trend e variazioni, avvisando l’utente quando vengono rilevati cambiamenti rilevanti.

2. GPT personalizzato progettato per un compito specifico

I GPT sono versioni personalizzabili di ChatGPT, specializzate in compiti e/o argomenti specifici, creati ad-hoc dagli utenti tramite il sito di OpenAI. Combinando prompt mirati, conoscenze ed abilità, è possibile creare GPT specializzati per diversi settori, come il supporto linguistico, tecnico, medico, ecc.

Per generare un nuovo GPT, basta andare sul sito di OpenAI e selezionare “Create un GPT”. Si può quindi fornire una descrizione testuale di ciò che si vuole che il GPT faccia, ad esempio “Vorrei creare un assistente ingegnere software che mi aiuti a sviluppare il codice per il mio nuovo sito web“.

Successivamente, si selezionano le capacità che il nuovo GPT dovrà avere, come programmazione, design di interfacce ecc. Infine, cliccando su “Create”, il nuovo GPT specializzato viene generato e addestrato da OpenAI.

3. Istruzioni personalizzate per ridurre il tempo necessario per preparare più domande o compiti

Con GPT-4o, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare le risposte del chatbot aggiungendo preferenze e requisiti specifici che vogliono vengano rispettati nelle conversazioni future.

Impostando queste istruzioni personalizzate una tantum, si può ottenere più velocemente dal chatbot risposte su misura per le proprie esigenze, senza dover ogni volta modificare a mano la risposta generata o inserire dettagli ripetitivi nella richiesta.

Ad esempio, un insegnante di italiano delle scuole medie può specificare una volta sola a ChatGPT: “Le mie risposte devono essere pensate per studenti di terza media che stanno preparando l’esame di licenza. Il livello dell’italiano deve essere adeguato a ragazzi di 13-14 anni. Le spiegazioni grammaticali e gli esempi devono essere semplici e intuitivi.”

In questo modo, quando l’insegnante porrà in seguito domande a GPT-4o sul congiuntivo o sull’analisi grammaticale, il chatbot genererà risposte che tengono già conto di queste linee guida personalizzate, senza bisogno di ripeterle ogni volta. Le spiegazioni saranno tarate sull’età e il livello degli studenti, rendendo più rapida ed efficace la conversazione.

4. Feedback in tempo reale

La nuova versione ChatGPT alimentata da GPT-4o è in grado di fornire feedback in tempo reale durante una conversazione, grazie alla sua capacità multimodali.

Ciò significa che l’utente può ricevere consigli istantanei da ChatGPT mentre sta svolgendo un compito, senza dover attendere la fine per avere un riscontro. Ad esempio, se si sta risolvendo un problema matematico, è possibile inviare un’immagine dei passaggi fatti fino a quel momento e il chatbot può indicare in tempo reale se si sta procedendo nel modo corretto o meno.

Allo stesso modo, mentre si sta scrivendo un testo come una e-mail o un saggio, si può chiedere a ChatGPT di revisionare la grammatica e la sintassi in tempo reale, evidenziando gli errori man mano che si scrive. La velocità di elaborazione di GPT-4o permette a ChatGPT di fornire feedback istantanei durante l’esecuzione di un compito, in questo modo l’utente può correggere e migliorare il proprio lavoro in modo continuativo.

GPT-4o Mini, il modello più leggero ed economico

Da quache giorno ChatGPT ha integrato GPT-4o Mini, una variante più compatta ed efficiente di GPT-4o. Nei benchmark di valutazione, GPT-4o mini ha ottenuto un punteggio dell’82% in MMLU, superando il predecessore GPT-3.5 Turbo fermo al 70%. Tuttavia non raggiunge i livelli di GPT-4o, che detiene il record di 88,7% in questo test di comprensione del linguaggio. In poche parole, GPT-4o Mini punta ad offrire buona parte delle capacità di GPT-4o ad un costo computazionale minore, permettendo un accesso più diffuso a questa avanzata AI conversazionale.