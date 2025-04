OpenAI ritira l'aggiornamento che rendeva ChatGPT troppo servile

OpenAI fa un passo indietro e ritira l’ultimo aggiornamento di GPT-4o, che alimenta ChatGPT. La decisione arriva dopo una valanga di lamentele da parte degli utenti, che hanno notato un comportamento alquanto bizzarro nel chatbot, diventato improvvisamente troppo compiacente e servile.

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha comunicato su X il ritiro dell’ultimo aggiornamento di GPT-4o. La società ha già completato questa operazione per gli utenti gratuiti di ChatGPT, mentre per gli abbonati la procedura dovrebbe concludersi oggi stesso. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi update per per sistemare la personalità del modello.

we started rolling back the latest update to GPT-4o last night

it's now 100% rolled back for free users and we'll update again when it's finished for paid users, hopefully later today

we're working on additional fixes to model personality and will share more in the coming days

— Sam Altman (@sama) April 29, 2025