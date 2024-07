GPT-4o Mini di OpenAI, il nuovo modello AI più piccolo e low cost

OpenAI ha introdotto una variante più piccola ed economica del suo modello di punta di AI, GPT-4o, chiamata GPT-4o mini. L’obiettivo è quello di bilanciare capacità ed efficienza economica, ampliando al contempo l’accesso ai suoi potenti strumenti di AI.

GPT-4o mini batte GPT-3.5 Turbo nel benchmark MMLU ma non raggiunge GPT-4o

Il nuovo modello ha ottenuto un punteggio dell’82% nel benchmark Measuring Massive Multitask Language Understanding (MMLU), superando il suo predecessore GPT-3.5 Turbo (70%) e modelli concorrenti come Claude 3 Haiku (75,2%) e Gemini 1.5 Flash (78,9%). Tuttavia, non raggiunge il punteggio di 88,7% di GPT-4o.

GPT-4o mini ha una finestra di contesto da 128K e ha un prezzo di 0,15 dollari per milione di token in ingresso e 0,60 dollari per milione di token in uscita. Per fare un confronto, Claude 3 Haiku offre una finestra di contesto da 200K e ha un prezzo di 0,25 dollari per milione di token di input e 1,25 dollari per milione di token di output.

Sebbene GPT-4o Mini sia tecnicamente un modello completamente multimodale, attualmente gestisce solo input e output di testo e immagini. OpenAI prevede di aggiungere il supporto per video e audio in futuro.

GPT-4o Mini, disponibile da oggi

A partire da oggi, GPT-4o mini sarà disponibile per gli utenti gratuiti di ChatGPT, ChatGPT Plus e per gli abbonati al Team. Gli utenti aziendali avranno accesso la prossima settimana. Il nuovo modello sostituisce GPT-3.5 Turbo nell’interfaccia di ChatGPT, anche se per il momento gli sviluppatori possono ancora accedere a GPT-3.5 attraverso le API.

Alcune aziende hanno già utilizzato GPT-4o mini. La startup di posta elettronica Superhuman lo sta utilizzando per generare risposte automatiche, mentre la startup di servizi finanziari Ramp sta estraendo informazioni dalle ricevute con il modello.

GPT-4o mini: OpenAI punta su istruzioni gerarchizzate per ridurre i rischi legati all’AI

OpenAI ha introdotto un nuovo approccio alla sicurezza chiamato “gerarchia delle istruzioni” con GPT-4o mini. Questa funzione mira a dare priorità ad alcune istruzioni rispetto ad altre, riducendo potenzialmente l’uso improprio e migliorando il controllo sul comportamento dell’AI.

Il rilascio di GPT-4o mini riflette la strategia di OpenAI di mantenere la propria posizione di mercato incoraggiando al contempo una più ampia adozione della tecnologia AI. Offrendo un modello più piccolo e più economico, OpenAI mira ad attrarre sviluppatori che altrimenti potrebbero rivolgersi ad alternative come Gemini 1.5 Flash di Google o Claude 3 Haiku di Anthropic.