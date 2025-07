NotebookLM di Google crea video dai PDF con le Video Overview

Google lancia le Video Overview su NotebookLM, il suo assistente AI per appunti e ricerca. La nuova funzione permette di trasformare tutti i documenti, PDF, note disordinate o presentazioni piene di dati, in video. L’AI non si limita a creare nuove immagini. Preleva diagrammi, citazioni e numeri direttamente dai documenti caricati per spiegare i contenuti in modo visivamente accattivante.

NotebookLM di Google trasforma i documenti in video

Chi ha già sperimentato le Audio Overviews di NotebookLM, che trasforma documenti noiosi in podcast coinvolgenti con conduttori virtuali, riconoscerà immediatamente il potenziale di questa novità. Mentre un podcast può descrivere un grafico, un video può mostrarlo direttamente, evidenziare i punti chiave e guidare visivamente attraverso processi complessi.

Una delle caratteristiche più interessanti delle Video Overview è la loro capacità di adattarsi completamente alle esigenze dell’utente. Si può specificare il proprio livello di conoscenza, gli obiettivi di apprendimento e persino il pubblico di riferimento.

Si vuole un approccio da principiante assoluto? Basta dire all’AI: Non so nulla di questo argomento, aiutami a capire i diagrammi . Si è già esperti e si cercano dettagli specifici? È sufficiente chiedere: Sono già un esperto di X e il mio team lavora su Y, concentrati su Z .

Nuova interfaccia di NotebookLM Studio

Google ha dato una rinfrescata completa all’interfaccia di NotebookLM Studio. Prima si doveva scegliere tra un audio, o un video, o una mappa mentale per ogni documento. Ora invece è possibile creare tutti i formati che si desiderano dallo stesso materiale e tenerli organizzati nello stesso posto. Inoltre, si può usare tutto contemporaneamente.

Immaginiamo di poter ascoltare un Audio Overview mentre contemporaneamente si esplora una mappa mentale o si rivede una guida. Più sensi sono impegnati contemporaneamente nell’apprendimento, una strategia che i neuroscienziati sanno essere estremamente efficace per la memorizzazione e la comprensione.

L’interfaccia si è semplificata al massimo: quattro pulsanti in cima al pannello Studio per creare Audio Overview, Video Overview, Mappe Mentali e Report con un solo clic. Ogni documento si trasforma nel format che si preferisce: un podcast per chi impara meglio ascoltando, un video per chi è dotato di memoria visiva, una mappa mentale per chi ha bisogno di vedere le connessioni, o un report per chi vuole andare dritto al punto.

Disponibilità

Le Video Overview sono attualmente disponibili in inglese per tutti gli utenti, con il supporto per altre lingue in arrivo.