NotebookLM di Google può generare le mappe mentali

Dopo aver annunciato che le panoramiche audio di NotebookLM sono disponibili in Gemini, Big G ha svelato una nuova funzionalità: le Mappe Mentali.

NotebookLM di Google, arrivano le mappe mentali

Le Mappe Mentali sono un modo fantastico per comprendere rapidamente l’essenza di un argomento. Grazie alla loro struttura ramificata, permettono di vedere subito i collegamenti chiave e di cogliere così le relazioni tra i concetti.

Ma facciamo un passo indietro. Cos’è esattamente NotebookLM? Si tratta dello strumento di ricerca AI di Google. L’utente gli da in pasto articoli, documenti, persino video di YouTube, e lui restituisce un testo che riassume i punti chiave dell’argomento. Si può anche chattare con lui e fargli domande, proprio come si farebbe con un normale chatbot AI.

Ma il vero punto forte di NotebookLM sono le panoramiche audio, ovvero un podcast generato dall’AI, con due conduttori virtuali che discutono dell’argomento che interessa. Grazie a questo approccio, è possibile assimilare i concetti chiave senza dover leggere lunghi testi. È utile quando si è impegnato in altre attività, come guidare, fare sport, passeggiare, ecc.

Ora, con l’aggiunta delle Mappe Mentali, NotebookLM ha un’altra freccia al suo arco per aiutare ad assimilare le informazioni. Funzionano sia nella versione gratuita standard di NotebookLM che in quella a pagamento Plus.

Come generare una mappa mentale con NotebookLM

Per generare una mappa mentale, aprire qualsiasi blocco note in NotebookLM e fare clic su Mappa Mentale. In pochi secondi apparirà una Mappa mentale interattiva, pronta per essere esplorata. Ogni nodo rappresenta un concetto degli appunti e si può espandere facendo clic sulle frecce per scoprire i sottonodi.

Questa struttura dinamica facilita la suddivisione delle informazioni in parti più comprensibili. Oltre a essere una semplice visualizzazione, facendo clic su un nodo si ottiene un riassunto da NotebookLM. È possibile approfondire l’argomento ponendo domande di approfondimento.

Per maggiore comodità, è possibile scaricare la Mappa mentale come immagine PNG. Bisogna tenere presente però che l’immagine riflette lo stato della mappa al momento del download. Se tutti i nodi fossero espansi, sarebbero visibili nell’immagine, che funziona essenzialmente come uno screenshot, dato che la versione scaricata non è interattiva.

Quando arriva la nuova funzione

Questo aggiornamento sarà distribuito gradualmente. Chi non vede ancora le mappe mentali non ha nulla di cui preoccuparsi: Google assicura che tutti dovrebbero avere accesso entro le prossime due settimane.