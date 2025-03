Google aggiunge Canvas e Audio Overview a Gemini

Google ha annunciato due nuove funzionalità per Gemini che permettono di collaborare con altre persone e creare contenuti audio simili ai podcast. Canvas e Audio Overview sono disponibili per tutti, quindi anche senza abbonamento, ma Audio Overview è attualmente solo in inglese.

Canvas e Audio Overview per Gemini

Canvas è uno spazio interattivo all’interno di Gemini che sfrutta il modello Gemini 2.0 Flash. È sufficiente selezionare Canvas nel campo di testo in basso e iniziare a scrivere/modificare documenti o codice. L’utente può generare una prima bozza del documento, quindi perfezionala rapidamente con l’aiuto del chatbot.

È possibile aggiornare sezioni specifiche o l’intera bozza e usare gli strumenti di modifica rapida per cambiare il tono, la lunghezza o la formattazione del testo. Ad esempio, dopo aver evidenziato un paragrafo, si può chiedere a Gemini di renderlo più conciso, professionale o informale. Con un clic è possibile esportare il contenuto su Google Documenti e collaborare con altre persone.

Canvas semplifica inoltre la programmazione, trasformando le idee in prototipi per web app, script Python, giochi, simulazioni e altre app interattive. È possibile creare rapidamente versioni iniziali funzionanti dei progetti (ad esempio in React o HTML) e vedere il risultato finale. Canvas è disponibile in tutte le lingue supportate da Gemini.

Audio Overview è invece disponibile solo in inglese. È la stessa funzionalità presente in NotebookLM, quindi consente di generare conversazioni audio (stile podcast) tra due AI a partire da riassunti di documenti, pagine web e altri contenuti. È accessibile tramite app e interfaccia web.