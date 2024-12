NotebookLM di Google, fare domande ai conduttori AI del podcast

Google ha introdotto una novità entusiasmante in NotebookLM, lo strumento AI che trasforma qualsiasi informazione in un podcast. Ora si può dialogare direttamente con i “conduttori” AI degli Audio Overviews, le sintesi audio generate dalla piattaforma.

NotebookLM: come porre domande e ricevere risposte dai conduttori AI

Per provare la modalità interattiva, basta creare un nuovo Audio Overview e clicca sul pulsante “Interactive mode (BETA)”. Durante l’ascolto, toccare “Join” per intervenire. Un conduttore darà la parola, permettendo di porre domande. Le risposte saranno personalizzate in base alle fonti fornite. Dopodiché, la sintesi audio riprenderà normalmente.

Questa funzionalità sperimentale apre nuove possibilità per approfondire i contenuti raccolti su NotebookLM. Tuttavia, Google avverte che l’esperienza potrebbe non essere perfetta, con pause imbarazzanti o occasionali imprecisioni dei conduttori AI. Ma possiamo perdonarli.

NotebookLM di Google: nuova interfaccia e abbonamento Plus

Oltre alla modalità interattiva, NotebookLM si rinnova con una nuova interfaccia a tre pannelli: “sources” per le fonti, “chat” per dialogare con un chatbot AI e “studio” per creare Audio Overviews e Study Guides.

Google lancia anche l’abbonamento NotebookLM Plus, che offre funzionalità avanzate, come la personalizzazione di stile e tono, notebook condivisi per i team e maggiore privacy e sicurezza. L’abbonamento è già disponibile per aziende, scuole, università e organizzazioni. Sarà poi integrato in Google One AI Premium nei primi mesi del 2025.

Arriva Agentspace per le imprese

Infine, debutta “Agentspace“, una piattaforma di agenti AI personalizzati per le aziende. Agentspace fornisce assistenza conversazionale, risposte a domande complesse, suggerimenti proattivi e azioni basate sulle informazioni specifiche dell’azienda. Supporta anche l’integrazione di app come Microsoft SharePoint, Jira e ServiceNow.