Intel Arc migliora le prestazioni del 10% con i nuovi driver

Le iGPU Battlemage di Intel, nello specifico Arc 140V e Arc 130V, hanno migliorato le prestazioni del 10% con i nuovi driver rilasciati da poco dall’azienda di Santa Clara, con un beneficio diretto nel framerate di diversi titoli da subito testati.

Intel: i nuovi driver aumentano le prestazioni delle recenti iGPU Battlemage

I processori “Core Ultra 200V” Lunar Lake di Intel, lanciati lo scorso anno, sono stati molto apprezzati dagli addetti ai lavori per la loro elevata efficienza energetica e le eccellenti prestazioni grafiche, anche grazie all’impiego delle GPU Xe2, successivamente utilizzate anche nelle schede grafiche dedicate Arc “Battlemage”, le quali hanno rappresentato un’ottima offerta in termini di rapporto qualità/prezzo, come anche emerso dalle varie recensioni che si trovano tuttora in rete.

Intel ha continuato a migliorare i suoi driver grafici e, l’ultimo aggiornamento dedicato specificamente alle iGPU Arc, in particolare ai modelli 140V e 130V basati sull’architettura Xe2 “Battlemage”, ha consentito un ulteriore aumento prestazionale, come anche annunciato nel suo blog ufficiale.

Per valutare i benefici, l’azienda di Santa Clara ha testato la console portatile MSI Claw 7 AI+, che fa proprio uso di iGPU Arc 140V, abbinata nello stesso package al Core Ultra 7 268V. La console portatile, che fa parte della linea di prodotti di punta che fanno uso delle CPU Lunar Lake, è stato utilizzata per dimostrare i miglioramenti prestazionali ottenuti a basso consumo (solo 17W), confrontando il nuovo driver “6734” con la precedente versione “6732”.

In un totale di 9 giochi testati, i risultati hanno mostrato un incremento del 10% nei framerate medi e un miglioramento del 25% per quanto riguarda il 99° percentile, una conferma netta per quanto riguarda l’ulteriore progresso dei dei driver sviluppati da Intel, ormai molto maturi.

L’aggiornamento per le iGPU Xe2 Battlemage è già disponibile al download dal sito ufficiale o tramite l’interfaccia del pannello per tutti i dispositivi che ne fanno uso.