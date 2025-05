Come creare un podcast con NotebookLM di Google, la guida

Trasformare un documento di testo in un podcast accattivante con pochi clic sembra roba da fantascienza. Ma NotebookLM, lo strumento di intelligenza artificiale di Google, rende questa magia accessibile a tutti.

Che cos’è NotebookLM

Rilasciato nel 2023, NotebookLM è uno strumento sviluppato da Google che utilizza l’intelligenza artificiale per organizzare progetti e documenti. Consente di creare un corpus di fonti (testi, link, video) che l’AI poi utilizza per rispondere a domande o creare riassunti.

Per più di un anno NotebookLM è rimasto piuttosto in sordina, ma un anno dopo, l’applicazione ha fatto breccia sui social network, complice anche la funzione di Audio Overview, che genera automaticamente podcast, simulando una conversazione tra due speaker, a partire dalle fonti caricate dall’utente. Una genialata, bisogna dare atto a Big G.

Inoltre, da aprile, NotebookLM supporta altre 50 lingue, tra cui l’italiano. Quindi è possibile generare podcast anche nella nostra lingua. Google ha precisato che si può cambiare la lingua in qualsiasi momento, modifica che, naturalmente, si rifletterà anche sull’audio e sulla chat.

Perché scegliere NotebookLM?

NotebookLM aiuta a organizzare, comprendere e rielaborare grandi quantità di informazioni in modo semplice ed efficace. Ecco cosa offre:

È gratuito per chiunque abbia un account Google ;

; Permette una gestione avanzata delle fonti . Si possono caricare fino a 50 fonti in ciascun “quaderno” (notebook), ognuna con un massimo di 500.000 parole. È possibile importare PDF, documenti di Google, file di testo e altro ancora;

. Si possono caricare fino a 50 fonti in ciascun “quaderno” (notebook), ognuna con un massimo di 500.000 parole. È possibile importare PDF, documenti di Google, file di testo e altro ancora; Supporta file di grandi dimensioni fino a 200 MB (è perfetto per le ricerche accademiche, report aziendali, ecc.);

(è perfetto per le ricerche accademiche, report aziendali, ecc.); Consente la collaborazione integrata . Ciò significa, che è possibile lavorare insieme ad altre persone sugli stessi documenti, favorendo il lavoro di gruppo e lo scambio di idee;

. Ciò significa, che è possibile lavorare insieme ad altre persone sugli stessi documenti, favorendo il lavoro di gruppo e lo scambio di idee; Permette di creare podcast generati dall’AI . Questa è la vera chicca. NotebookLM può creare un podcast a due voci a partire dalle proprie fonti, oppure generare un riassunto vocale. Il podcast è in inglese per impostazione predefinita, ma basta scegliere l’italiano come lingua di output per ascoltarlo nella propria lingua;

. Questa è la vera chicca. NotebookLM può creare un podcast a due voci a partire dalle proprie fonti, oppure generare un riassunto vocale. Il podcast è in inglese per impostazione predefinita, ma basta scegliere l’italiano come lingua di output per ascoltarlo nella propria lingua; Mappe mentali dinamiche. Disponibile dalla metà di marzo 2025, questa funzione aiuta a visualizzare concetti e connessioni tra i materiali in modo intuitivo. In questo modo, studiare o progettare diventa molto più facile.

Podcast personalizzati con NotebookLM: come funziona

Si può generare un podcast a partire dai propri contenuti, come un singolo documento (ad esempio un articolo, un report, un saggio), oppure combinando più fonti caricate nel proprio quaderno. Il sistema AI (Gemini) seleziona i passaggi più rilevanti e li trasforma in un dialogo audio tra due voci sintetiche: una maschile e una femminile. Ma NotebookLM non si limita ai testi. Può estrarre contenuti da video YouTube, utilizzarli come fonti e trasformarli in un podcast, ideale per chi vuole ripassare, informarsi o divulgare in formato audio.

Come creare un podcast AI con NotebookLM?

La generazione di podcast con NotebookLM è molto intuitiva. Basta importare i file 15, documenti word, PDF e persino video di YouTube. In pochi minuti, l’intelligenza artificiale produce un dialogo tra due voci naturali, riassumendo i punti chiave. Favoloso.

Prima di iniziare, qualche consiglio utile. Per evitare che gli speaker si dilunghino su dettagli poco rilevanti, è bene scegliere documenti con titoli e sottotitoli chiari. Inoltre, è sempre meglio combinare fino a 50 fonti per fornire abbastanza contesto.

Per creare un quaderno (notebook):

Andare su notebooklm.google.com;

Cliccare su “Crea nuovo”.

Importare le fonti trascinandole o incollando un URL (si possono caricare PDF, articoli di blog, interviste su YouTube, ecc.);

In “Overview audio”, fare clic sul pulsante “personalizza” e copiare/incollare la seguente richiesta: “Entrambi gli host possono parlare solo italiano. Qualsiasi altra lingua non è consentita.”

Se questo prompt non funziona, ecco un altro prompt più preciso: “Questo è il primo episodio speciale del podcast [inserire nome], condotto interamente in italiano.“

Istruzioni speciali

Questo episodio sarà *solo* in italiano, con accento italiano. Le discussioni devono essere condotte in italiano per tutta la durata dell’episodio.

Non sono consentite l’inglese o altre lingue nella conversazione, se non quando è assolutamente necessario per chiarire un termine o un concetto unico di una lingua specifica.

I conduttori fanno delle pause per assicurarsi di essere compresi chiaramente.

Nella guida del notebook (icona in basso a destra), cliccare su “Genera” sotto “Overview Audio”. L’IA analizza i documenti e produce un podcast in 2-15 minuti.

Di solito, un documento di circa 10 pagine produce un podcast di circa 8 minuti. Un quaderno con 30 fonti diverse può arrivare fino a 22 minuti di audio. NotebookLM seleziona, sintetizza e trasforma il contenuto in una narrazione coerente e compatta.

Un trucco da pro: le voci artificiali usate nei podcast sono piuttosto naturali, ma in alcuni casi il ritmo può risultare monotono o troppo regolare. Per rendere l’ascolto più coinvolgente, si può guidare l’intonazione del podcast inserendo delle indicazioni – direttamente all’interno delle fonti testuali – tra parentesi quadre, come ad esempio:

[tono intenso, pause frequenti]

[voce calma, ritmo lento]

[emozione crescente, enfasi sulle domande]

L’unico neo, è che la versione gratuita di NotebookLM limita i podcast a 30 minuti. Ma la soluzione è semplice, basta suddividere i contenuti in più quaderni.

NotebookLM anche su Android e iOS

Google ha rilasciato da pochissimo anche le app ufficiali per Android e iOS di NotebookLM. La vera novità è l’integrazione con il sistema di condivisione di Android e iOS. Mentre si naviga su un sito web, si legge un PDF o si guarda un video su YouTube, basta toccare l’icona “Condividi” per aggiungere istantaneamente il contenuto come nuova fonte su NotebookLM. Per gestire e ritrovare i materiali già salvati, l’app offre un’interfaccia chiara e facile da usare.