NotebookLM su Android e iOS per fare i podcast AI sul telefono

Google ha appena rilasciato le app ufficiali per Android e iOS di NotebookLM, il suo potente assistente AI per appunti e ricerche finora disponibile solo via web. Lanciato nel 2023, NotebookLM aveva conquistato gli utenti per la possibilità di generare podcast AI dai propri appunti. Ora, questo strumento si fa ancora più versatile e accessibile.

NotebookLM sbarca su Android e iOS

Ma cosa ci aspetta nella versione mobile di NotebookLM? Praticamente tutto ciò che ha reso famoso il servizio su desktop, e qualcosa in più. Si parte dagli Audio Overview, i podcast generati dall’intelligenza artificiale sulla base delle fonti fornite dall’utente: un modo coinvolgente per “ascoltare” i propri appunti o documenti, con tanto di supporto per la riproduzione in background e offline.

Ovviamente non manca la possibilità di creare nuovi notebook e visualizzare quelli esistenti, ma la vera chicca è l’integrazione con il sistema di condivisione di Android e iOS. Basta toccare l’icona “Condividi” mentre si sta visualizzando un sito web, un PDF o un video YouTube per aggiungerlo come nuova fonte su NotebookLM. E per ritrovare i materiali già caricati, ci pensa l’app con la sua interfaccia chiara e intuitiva.

Ciliegina sulla torta: la modalità chiara e scura si adatta automaticamente alle impostazioni di sistema del dispositivo, per un’esperienza visiva sempre comoda e piacevole.

NotebookLM, una sorpresa in vista del Google I/O?

Il tempismo del lancio delle app non è casuale: mancano, infatti, pochissime ore al Google I/O 2025, l’attesissima conferenza annuale degli sviluppatori del colosso di Mountain View. A questo punto viene da chiedersi se NotebookLM possa essere uno dei protagonisti dell’evento.