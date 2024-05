Gemini 1.5 Flash: la nuova AI di Google è potente e velocissima

Google ha appena svelato un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato Gemini 1.5 Flash, che promette prestazioni paragonabili a quelle di Gemini Pro e degli altri modelli Gemini, ma con una velocità di elaborazione notevolmente superiore.

Gemini 1.5 Flash offre agli sviluppatori una più ampia gamma di opzioni per la creazione di nuove applicazioni. Tuttavia, poiché il modello non è ancora disponibile per i consumatori, gli utenti abituali dei chatbot Gemini dovranno attendere prima di poter sfruttare le sue capacità di risposta rapida alla chat. Per accedere a Gemini 1.5 Flash, è necessario utilizzare Google AI Studio.

Diversi modelli per diverse esigenze

Come spiega Big G, Gemini 1.5 Flash è progettato per gestire “compiti ristretti, ad alta frequenza e bassa latenza”, mentre il modello Gemini 1.5 Pro, anch’esso presto disponibile in Google AI Studio, è più adatto ad attività che non richiedono risposte immediate.

In parole povere, Gemini 1.5 Flash potrebbe essere la scelta ideale per fornire risposte in tempo reale ai clienti o per generare rapidamente immagini, mentre Gemini 1.5 Pro potrebbe essere utilizzato per leggere e riassumere documenti di ricerca. Entrambi i modelli sono multimodali, il che significa che sono in grado di elaborare testo, immagini e video.

In origine, Google aveva rilasciato solo tre versioni di Gemini: Gemini Pro, il più compatto Gemini Nano (destinato principalmente ai dispositivi) e Gemini Ultra, considerato il modello più potente. Tuttavia, Josh Woodward, vicepresidente dei Google Labs, ha rivelato che, nonostante l’anteprima del modello di AI più avanzato Gemini Ultra, “l’interesse degli sviluppatori è rivolto alla classe di modelli Pro e alle dimensioni di Flash“.

Miglioramenti e integrazioni di Gemini 1.5 Pro

Gemini 1.5 Pro, che ha solo pochi mesi di vita, è stato aggiornato per migliorarne le capacità di traduzione, ragionamento e codifica. Sarà inoltre integrato in Google Workspace, consentendo di utilizzare il modello di intelligenza artificiale per riassumere le e-mail di Gmail o analizzare i PDF. Gli abbonati a Gemini Advanced, la versione del chatbot di Google basata su Gemini Ultra, potranno accedere a Gemini 1.5 Pro in 35 lingue, e potranno tradurre o scrivere messaggi.

Disponibilità globale tramite Google AI Studio e API Gemini

Gemini 1.5 Flash sarà ora disponibile per l’anteprima pubblica, mentre sia Gemini 1.5 Flash che Gemini 1.5 Pro avranno una finestra di contesto fino a 1 milione di token (parole), superando i 128.000 token di GPT-4. Un’anteprima privata, accessibile solo tramite una lista d’attesa, offrirà una finestra di contesto sperimentale di 2 milioni per entrambi i modelli.

Entrambi i modelli saranno accessibili attraverso Google AI Studio e l’API Gemini in oltre 200 Paesi, inclusi l’Unione Europea, il Regno Unito e la Svizzera.