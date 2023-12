Google Gemini Pro disponibile in AI Studio

Google ha annunciato la disponibilità di Gemini Pro in AI Studio e Vertex AI. Sviluppatori e aziende possono quindi utilizzare il nuovo modello di intelligenza artificiale generativa per creare chatbot e integrarli nelle applicazioni tramite API. Al momento l’accesso è gratuito, ma verrà successivamente applicato un prezzo “competitivo”.

Gemini Pro in AI Studio e Vertex AI

Gemini viene offerto in tre versioni. Gemini Nano è già disponibile nel Google Pixel 8 Pro, mentre Gemini Pro può essere testato in Bard. Quest’ultimo è accessibile da oggi anche in AI Studio e Vertex AI attraverso le Gemini API.

AI Studio è un tool web-based gratuito che permette agli sviluppatori di creare velocemente prompt e chatbot. Le API supportano la lingua italiana, ma AI Studio non è ancora disponibile in Italia. Dopo aver effettuato l’accesso con un account Google è possibile sfruttare fino a 60 richieste gratuite al minuto, ottenere la chiave API e trasferire il codice in un IDE più completo.

Gemini Pro ha una “context window” ampia 32K token. Il modello accetta testo come input e genera testo in output. Gli sviluppatori possono utilizzare anche Gemini Pro Vision, la versione che accetta testo e immagini come input e genera testo in output. L’SDK consente di scrivere app in Python, Kotlin (Android), Node.js, Swift e JavaScript.

Le aziende possono invece accedere a Gemini Pro tramite Vertex AI su Google Cloud, la piattaforma (concorrente di Amazon Bedrock) che permette di scegliere tra oltre 130 modelli di IA generativa.

Come detto, l’accesso è al momento gratuito (fino alla disponibilità generale nel 2024). I prezzi sono 0,00025 dollari per 1.000 caratteri di testo in input, 0,0025 dollari per immagine in input, 0,002 dollari/secondo per video in input e 0,0005 dollari per 1.000 caratteri di testo in output.