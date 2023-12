Gemini Pro in Bard e Gemini Ultra in Bard Advanced

Google ha annunciato ieri il nuovo modello di intelligenza artificiale generativa che sarà disponibile in tre dimensioni. Gemini Nano verrà utilizzato per le funzionalità IA del Pixel 8 Pro. Gemini Pro potenzierà il chatbot Bard, mentre Gemini Ultra verrà utilizzato da sviluppatori, clienti e partner, ma anche in Bard Advanced, la versione a pagamento dell’assistente digitale.

Gemini Pro in Bard

Gemini è un modello multimodale, quindi può riconoscere testo, immagini, video e audio anche in contemporanea. Un video pubblicato da Google su YouTube mostra le capacità che gli utenti potranno sfruttare in Bard. Da un semplice disegno, il chatbot riconosce una papera e dal rumore capisce che la papera è di gomma. Altri esempi dimostrano la potenza del modello.

A partire da ieri, Gemini Pro è il modello usato da Bard (al momento solo in inglese). In base ai test (PDF) effettuati da Google, Gemini Pro supera GPT-3.5 in sei benchmark su otto. Bard ha quindi maggiori capacità di comprensione e ragionamento. Gli utenti di lingua inglese possono già usare Bard con Gemini Pro per prompt di testo in oltre 170 paesi (non ancora in Italia). Le altre modalità (immagini, video e audio) saranno disponibili nelle prossime settimane.

Gemini Ultra in Bard Advanced

Gemini Ultra è il modello più grande e più potente. Supera GPT-4 e GPT-4V in quasi tutti i benchmark. Sarà inizialmente disponibile per sviluppatori, clienti e partner, in quanto Google vuole ricevere i feedback necessari per apportare eventuali miglioramenti, soprattutto in termini di sicurezza.

Nel 2024 verrà utilizzato in Bard Advanced, la versione a pagamento del chatbot. Gemini verrà ovviamente integrato anche nella Search Generative Experience (SGE), la versione IA del motore di ricerca, oltre che in Chrome e Duet AI. Per l’addestramento e l’inferenza del modello viene sfruttato il nuovo acceleratore Cloud TPU v5p.