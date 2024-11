Amazon: nuovo investimento miliardario in Anthropic?

Secondo le fonti di The Information, Amazon potrebbe effettuare un nuovo investimento miliardario in Anthropic, la startup californiana nota per il suo chatbot Claude. L’azienda di Seattle avrebbe però imposto una specifica condizione.

Anthropic deve usare i chip di AWS

Amazon ha già versato 4 miliardi di dollari nelle casse di Anthropic in due rate: 1,25 miliardi a settembre 2023 e 2,75 miliardi a marzo 2024. L’accordo prevedeva l’uso dei chip Trainium e Inferentia di Amazon Web Services per addestramento e inferenza dei futuri modelli AI. Inoltre, AWS diventerà il principale provider cloud e i clienti potranno accedere ai modelli di Anthropic attraverso Amazon Bedrock.

Non è nota la nuova somma che Amazon intende investire, ma ha imposto una condizione specifica. Anthropic dovrà usare solo i chip AWS per l’addestramento dei modelli AI. La startup preferisce invece sfruttare i chip di NVIDIA. Probabilmente cambierà idea per non perdere il nuovo investimento miliardario. L’obiettivo è ottenere altri finanziamenti per portare la sua valutazione a 40 miliardi di dollari.

In base alle indiscrezioni di fine agosto, il modello Claude verrà utilizzato per la versione potenziata dell’assistente personale, nota internamente come Remarkable Alexa (ma non prima del 2025).

Sul precedente accordo era stata avviata un’indagine da parte della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito. L’autorità antitrust ha chiuso il procedimento a fine settembre perché la quota di mercato è inferiore alla soglia minima (25%) e pertanto non verrà aperta un’indagine approfondita.

Anthropic ha ricevuto quasi 2 miliardi di dollari anche da Google. La CMA ha avviato un’indagine per verificare se l’investimento rappresenta un modo per aggirare i controlli sulle acquisizioni e un ostacolo per la concorrenza.