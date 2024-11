Amazon posticipa il lancio della nuova Alexa al 2025

Amazon aveva annunciato una versione potenziata di Alexa a fine settembre 2023. Il lancio ufficiale era previsto nel corso del 2024, ma ciò non avverrà. Quella che viene definita Remarkable Alexa non debutterà prima del 2025. L’azienda di Seattle ha incontrato diverse difficoltà durante lo sviluppo.

Alexa con i modelli Claude di Anthropic?

In base ai documenti interni visti da Bloomberg, Amazon doveva annunciare la nuova Alexa durante un evento programmato per il 17 ottobre. Il piano è stato cancellato e l’azienda di Seattle ha invece annunciato i nuovi Kindle. La versione potenziata dell’assistente digitale permetterà di avere una conversazione più naturale e risponderà a domande consecutive sullo stesso argomento, senza la necessità di pronunciare la “wake word”.

Tuttavia, a distanza di oltre un anno, Remarkable Alexa è ancora in test. Sono stati apportati diversi miglioramenti, ma non è ancora un “prodotto finito”. Secondo alcuni ex dipendenti, l’assistente non potrà mai competere con i chatbot di OpenAI (ChatGPT), Microsoft (Copilot) e Google (Gemini). Gli utenti che hanno usato la versione beta della funzionalità Let’s Chat negli Stati Uniti non sono rimasti molto impressionati dalla qualità e velocità delle risposte.

Amazon ha recentemente sospeso i test (non è possibile accedere alla beta), quindi Alexa funziona come prima. Secondo le fonti di Reuters, l’azienda di Seattle potrebbe usare il modello Claude di Anthropic, sfruttando l’investimento da 4 miliardi di dollari nella startup (come ha fatto Microsoft con OpenAI). Per l’accesso alla versione potenziata servirà un abbonamento (5 o 10 dollari/mese).

Il CEO Andy Jassy ha dichiarato:

Continuiamo a riprogettare il cervello di Alexa con una nuova serie di modelli di base che condivideremo con i clienti nel prossimo futuro.

Ciò conferma indirettamente che il debutto di Remarkable Alexa non avverrà prima del 2025. Intanto i concorrenti continuano ad aggiornare i loro modelli AI, quindi per Amazon sembra quasi impossibile colmare il divario.